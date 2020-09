Bijzonder: honderdste warme dag van het jaar gemeten

Terwijl het niet lang meer duurt voor het officieel herfst is en we stiekem al dromen over verkleurde bladeren en gebreide truien, staan ons plots nog héte dagen te wachten. Het is zondag zelfs de honderdste warme dag van het jaar 2020.

Dat meldt Weeronline.

Honderd warme dagen per jaar, dat klinkt als een vrij hoog aantal. En dat is het ook, want honderd warme dagen of meer werden pas tien keer eerder geteld sinds 1901. Zondag 13 september is de elfde keer dat het een jaar is met uitzonderlijk veel warmte. Maar wat is warm? De temperatuur moet minstens 20 graden zijn.

Bijzonder

Zondag was het in De Bilt om 12.50 uur al 20,5 graden, waarmee de honderdste warme dag een feit was. Bijzonder is het wel, want normaliter wordt per jaar zo’n 85 keer een warme dag genoteerd. Vorig jaar was het op slechts 99 dagen van het jaar 20 graden of warmer. Maar in 2016, 2017 én 2018 werden er ook meer dan honderd warme dagen in Nederland geteld.

Tropische temperaturen

En het is nog niet gedaan met de pret. We worden zomaar nog getrakteerd op een nazomer, waarin er begin volgende week zelfs gesproken wordt van tropische temperaturen. Maandag wordt het in het westen, midden en noorden van het land 25 tot 29 graden. In Brabant, Limburg en de Achterhoek kan het zelfs 31 graden worden. Dinsdag wordt het nog iets warmer, met een maxima van 26 graden op de Wadden tot lokaal 33 graden in het zuidoosten.

Honderdste warme dag van het jaar een feit! https://t.co/9X7Ptxj2E9 pic.twitter.com/3YK8ymmqXe — Weeronline (@weeronline) September 13, 2020

De vraag is niet meer “wordt het warm?” maar “hoe warm wordt het?”. Er is zelfs kans op een september #hittegolf vanaf zondag … pic.twitter.com/udF2sTh1Vv — Lander Van Tricht (@LanderVanTricht) September 8, 2020

Warme dagen? Dan vragen je tuinplanten extra aandacht. Tuinvlogger Loes legt uit waarom je het beste ’s avonds je gieter kunt vullen:

Hoera, Libelle is genomineerd voor website van het jaar 2020. Help jij ons naar de overwinning? Stemmen kan hier.

Bron: Metronieuws. Beeld: iStock