Hondje Romy (17) overleden na aanval pitbull: "Ik zal 'm zo missen"

Romy, een zeventien jaar oude viervoeter, is overleden nadat ze vanochtend in Alphen aan den Rijn werd aangevallen door een pitbull. Romy’s verwondingen waren zo erg dat het beestje een spuitje heeft gekregen.

Rick liet vanochtend rond 4 uur het beestje van zijn huisgenoot Sandra uit, vertelt hij tegen AD. “Ineens zag ik vanuit mijn ooghoek die hond op ons afstormen, een beest van een halve meter hoog. Ik wilde ons hondje optillen, maar toen had die hond haar al te pakken.”

Gewond

In totaal beet de pitbull drie keer in het kleine hondje, waarna Romy er ernstig aan toe was. Rick probeerde het hondje nog los te wurmen, maar raakte daarbij ook zelf gewond. Na het incident haastten Sandra en Rick zich naar de dierenarts, maar daar bleek dat Romy een ingeklapte long en gebroken ribben had. Ze kon nog geopereerd worden, maar het zou onzeker zijn hoe het daarna zou verlopen. In overleg is er toen besloten om Romy in te laten slapen.

Niet in bedwang

Er zal nu een moeilijke periode aanbreken voor Sandra en Rick. Wat ze vooral niet begrijpen is dat de pitbull nog bij de eigenaar mag blijven. “Nu is het een hond, straks grijpt dat beest een peuter. De vrouw die de hond uitliet, had het beest niet in bedwang”, vertelt Rick.

Missen

Voor nu gaan de baasjes van Romy aangifte doen en de eigenaar van de pitbull aansprakelijk stellen. “Dit is onverteerbaar. Ik zal mijn hondje zo missen”, vertelt Sandra verdrietig.

Bron: AD.nl. Beeld: iStock