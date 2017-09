Waarom déze foto van een hoopje sneeuw de hele wereld shockeert

Iedereen weet dat er op de toppen van hoge bergen sneeuw ligt.

Toch is dat in de toekomst wellicht niet zo vanzelfsprekend.

Weg

Ook het Verenigd Koninkrijk heeft hoge bergen. Maar een foto van een klein hoopje sneeuw uit Schotland doet de wereld verbazen. Het is namelijk het láátste beetje sneeuw dat er ligt. Dat hoopje gaat waarschijnlijk nog vóór dit weekend smelten.

Eerder gebeurd

En dat terwijl er rond deze tijd van het jaar normaal gesproken zo’n 50 punten zijn in dit gebied die een ‘witte deken’ hebben. Het laatste beetje sneeuw heeft een naam gekregen: Sphinx. Het ligt op de Garbh Choire Mor in het Cairngorms-gebergte en het smolt eerder in 1933, 1953, 1959, 1996, 2003 en 2006. Toch is het zorgwekkend, want dit is eigenlijk een sneeuwzeker gebied waar zelfs in de zomer witte punten te zien zijn. Het is hierdoor duidelijk dat de aarde opwarmt.

At the foot of Aonach Beag’s 1000ft cliffs, one of only two Scottish snow patches clings on, against the odds. Video from today. pic.twitter.com/x8MCR0c1mL — Iain Cameron (@theiaincameron) 17 september 2017

Bron: AD. Beeld: Twitter