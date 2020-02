Horoscoop: déze dag moeten Vissen in de gaten houden

Goed nieuws voor de Ram op liefdesgebied. Voor Leeuw en Weegschaal is het een minder goede week.

Vissen

19-2 t/m 20-3

De week vliegt voorbij voor de Vissen. Van verveling is geen sprake, want anderen houden je bezig en er is genoeg te doen in je omgeving. Bewaar de belangrijkste activiteiten bij voorkeur tot donderdag, want dan mag je extra goede resultaten verwachten.

Advertentie

Ram

21-3 t/m 20-4

De Ram die op zoek is naar een partner, zou deze week iemand met potentie kunnen ontmoeten. Maar dat gebeurt alleen als je eens totaal iets anders doet dan anders. Zorg er in ieder geval voor dat het tot een gesprek komt, want dat zal zorgen voor een goed beeld.

Stier

21-4 t/m 20-5

Voor sommige Stieren met een jongere broer of zus veranderen bepaalde patronen niet. Probeer deze week eens helder te krijgen hoe jullie op elkaar reageren en bedenk vervolgens wat je anders zou kunnen doen. Dat zou het contact ten goede kunnen komen.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

De Tweelingen gaat met de meeste mensen goed om deze week. Er kan echter iemand zijn, waarschijnlijk een man, aan wie je zich ergert. Zijn opmerkingen zijn in jouw ogen nogal dom of ongepast. Benieuwd of anderen zich ook ergeren? Kijk wel uit dat het geen roddelen wordt.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Deze week is de Kreeft behoorlijk daadkrachtig. Je voelt goed aan wat er zou kunnen lukken en bent daarbij ook ambitieus. Deze combinatie zorgt ervoor dat je precies voor elkaar krijgt wat je jezelf had voorgenomen. Die energie houdt nog wel even aan, maak er goed gebruik van.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

De Leeuw kan deze week kritiek te verduren krijgen. Je eerste reactie is om deze naast je neer te leggen óf om de bal meteen terug te kaatsen. Het is verstandiger om na te gaan of er niet een kern van waarheid zit in de kritische opmerkingen van sommige mensen.

Maagd

23-8 t/m 22-9

Waarschijnlijk is de Maagd lekker bezig deze week. Je beleeft plezier aan het werk. Misschien vinden sommige mensen dat je jezelf te veel op één ding richt. Daar kunnen ze gelijk in hebben. Maar ja, juist door die focus ben je in staat om zo te excelleren.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Gelukkig heeft de Weegschaal deze week een paar fijne contacten. Als andere dingen niet zo lekker lopen, hecht je extra waarde aan aandacht en liefde van mensen die veel betekenen in je leven. Houd nog even vol, over niet al te lange tijd komen er betere tijden aan.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

De Schorpioen wil deze week het liefst met rust worden gelaten. Op die manier wordt u immers niet afgeleid van eigen bezigheden. Vergeet niet dat af en toe een praatje nuttig en nodig is. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor de mensen in uw omgeving.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Financieel gaat het de Boogschutter voor de wind. Zelfs als je iets meer uitgeeft dan anders, is het niet nodig om de rest van de maand zuinig aan te doen. Sterker nog: wanneer je nu iets koopt wat je al heel lang wilde hebben, bestaat de kans dat je een flinke korting krijgt.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Deze week is het humeur van de Steenbok iets minder goed dan vorige week. Dat is niet erg, want in sommige opzichten ben je nu wel wat realistischer dan een paar dagen geleden. Als dat ten koste gaat van een goede bui, dan is dat maar zo.

Waterman

20-1 t/m 18-2

De Waterman krijgt haar zaakjes deze week uitstekend voor elkaar. Lukte het de laatste weken niet om afspraken te maken of een contract te tekenen? Komt goed, zowel mondeling als schriftelijk weet je de juiste bewoordingen te kiezen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Voorspellingen door astroloog Renée Maas