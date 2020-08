Horoscoop: dít sterrenbeeld toont deze week bezitterige trekjes

Maagden met een partner moeten opletten dat haar mening ook wordt gevraagd voordat knopen worden doorgehakt. De Vissen moet oppassen dat ze andere mensen niet overschreeuwt.

Je geboortegetal geeft inzicht in je persoonlijkheid. Hier vind je jouw numerologische voorspelling voor deze week.

Van 24 tot en met 30 augustus 2020

Maagd 23-8 t/m 22-9

Een prima week voor de Maagd om met iets nieuws te beginnen. Vooral soloprojecten vlotten nu goed. Je barst bovendien van de energie, dus ga vooral sporten, tuinieren of wandelen. Heb je een partner? Let op dat je mening wordt gevraagd voordat er een beslissing valt.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

De zwerflust van de Weegschaal is enorm momenteel, en singles zijn nu extra aantrekkelijk vanwege hun avontuurlijke insteek. Heb je een relatie die niet zo soepel loopt, dan is dit een mooi moment voor bezinning. Loopt alles op rolletjes, smeed dan samen plannen.

Stier 21-4 t/m 20-5

Ligt er geen dringend werk? Doe dan deze week iets wat uw oren, ogen en/of smaakpapillen prikkelt. De Stier weet nu feilloos de juiste woorden te vinden, dat kan zich uiten in schrijfsels zoals gedichten of korte verhalen. Ook toneelspel is een talent.

Schorpioen 23-10 t/m 21-11

Vriendinnen zijn deze week extra belangrijk voor de Schorpioen, je hebt behoefte aan vertrouwde gezichten. Herinneringen ophalen, een lach en een traan; het mag er nu allemaal zijn. Je biedt een luisterend oor en een schouder om op uit te huilen, dus ze zijn ook blij met je.

Tweelingen 21-05 t/m 21-6

Allerlei werkjes die zijn blijven liggen, handelt de Tweelingen deze week vlot af. Je kunt zich prima concentreren en wilt wel wat meer verantwoordelijkheid. Probeer eens te bedenken waarom. Komt het door een behoefte aan schouderklopjes of is het puur behulpzaamheid?

Waterman 20-1 t/m 18-2

Deze week kan de keuze tussen verstand en hart lastig zijn. Doe je je plicht of ga je voor je eigen plezier? Het goede nieuws is dat er helemaal niet gekozen hoeft te worden, want verstand en intuïtie van de Waterman kunnen nu een prachtig huwelijk sluiten.

Vissen 19-2 t/m 20-3

De geest van de Vissen maakt overuren, je mond staat niet stil. Let wel op dat je anderen niet overschreeuwt, dat komt de sfeer enorm ten goede. Maak duidelijk dat je mening subjectief is en dat je graag samen wilt werken, dan luistert men met extra belangstelling.

Boogschutter 22-11 t/m 20-12

De Boogschutter voelt zich amoureus en vertoont misschien jaloerse trekjes. Deze opmerken is al het halve werk. Het is ook niets om je voor te schamen, ze zijn het bewijs dat je jouw geliefde koestert. Zorg wel dat je niet te bezitterig wordt. Wees minnares, geen moeder.

Kreeft 22-6 t/m 22-7

Dit is een week waarin de Kreeft prachtige lessen kan leren over vertrouwen. Zwijg dus niet over dingen die gezegd moeten worden. De kans is namelijk groot dat je met je grote invoelingsvermogen precies verwoordt wat anderen denken, maar niet durven zeggen.

Leeuw 23-7 t/m 22-8

Let deze week goed op met wie je omgaat, Leeuw! Je neemt negatieve stemmingen op als een spons. Lukt het om daar rationeel mee om te gaan, dan kun je een steunpilaar zijn voor vrienden met problemen. Neem daarna vooral de tijd om gevoelens te verwerken.

Steenbok 21-12 t/m 19-1

Waarschijnlijk moet de Steenbok zich schikken naar andermans wensen deze week. Op het werk pakken baas en/of klanten de hoofdrol en ook thuis speel je tweede viool. Maar dat is geen probleem, je schept er genoegen in om je eigen taken zo goed mogelijk uit te voeren.

Ram 21-3 t/m 20-4

Deze week waardeert de Ram alles wat mooi is: de blauwe lucht, bloemen, een glimlach. Beland je op een beurs of veiling, dan bestaat de kans dat je investeert in iets wat later in waarde stijgt. Ook je romantische antenne staat aan, geliefden zullen weten dat je van hen houdt.

Voorspellingen door Astroloog Viola Robbemondt