Horoscoop: het wordt een week vol verrassingen voor de Schorpioen

Je geboortegetal geeft inzicht in je persoonlijkheid. Hier vind je jouw numerologische voorspelling voor deze week.

Van 7 september t/m 13 september 2020

Vergeten afspraken, te laat komen… warrigheid kan deze week de kop opsteken. Maar de intuïtie van de Maagd werkt feilloos. Zelfs mensen die je anders veroordeelt kunnen nu op begrip rekenen. Focus op originaliteit, dan oogst je bewondering. Een vrije geest maakt aantrekkelijk voor de andere sekse.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Hoewel ontmoetingen en discussies u onzeker kunnen maken, ga contact deze week niet uit de weg. De voorgehouden spiegel kan zelfs pijnlijke jeugdervaringen oplossen. Reageer niet meteen, maar weet dat anderen je niet expres pijn doen. Kijk eerst eens waarom een opmerking je zo raakt of kwetst.

Stier 21-4 t/m 20-5

De Stier is er meer dan anders voor anderen. Onderweg kun je zomaar aan de praat raken met een onbekende, waaruit een vriendschap kan ontstaan. Of meer: ook romantiek hangt in de lucht. Stieren in een vaste relatie zien hun partner in een heel ander – zeer interessant – licht.

Schorpioen 23-10 t/m 21-11

Deze week komen er veel verrassingen. Misschien verras je wel, met uitspraken of daden. Ineens wordt duidelijk hoe dingen anders kunnen. Anderen zullen deze grilligheden nu positief uitleggen, waardoor de Schorpioen zich begrepen voelt. Veel knusse uren binnen relaties of dates gegarandeerd.

Tweelingen 21-05 t/m 21-6

Tweelingen wil zichzelf kunnen zijn en heeft geen zin in aangepast gedrag. Eist iemand dit wel, dan kun je heel tegendraads reageren. Er hangt een kleurrijke sfeer om je heen die mensen heel erg aantrekt – of juist afstoot. Maar deze week brengt hoe dan ook vrolijkheid en uitgelatenheid.

Waterman 20-1 t/m 18-2

De Waterman buigt vaak flexibel mee, houdt alles tegen het licht en blijft opgewekt. Jongere gezinsleden en vrienden weten je te vinden door de open minded-sfeer. Omdat je zo ontspannen bent, kost luisteren naar de wensen en verlangens van anderen dan ook geen enkele moeite.

Boogschutter 22-11 t/m 20-12

De gedachten van de Boogschutter worden beheerst door lastige vragen. Je kijkt serieus naar jezelf: er zijn zaken die toch echt anders moeten, maar wanneer en hoe is niet duidelijk. Je geliefde merkt die onrust en wil betrokken worden. Ook al is er weinig ruimte voor anderen, geef toch iets prijs.

Kreeft 22-6 t/m 22-7

Stel niets uit. Ook al lijkt lekker niksen aantrekkelijk, Kreeft is pas tevreden over zichzelf als ze haar verantwoordelijkheid neemt. Jij en je partner kunnen nu volledig op elkaar bouwen en elkaar stimuleren om tot prestaties te komen. Single? Laat de illusie van perfectie los. Dat vergroot kansen.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Tikje eenzaam? Vissen realiseert zich nu dat niemand echt in haar huid kan kruipen. Deze week is het daarom extra belangrijk om verslavende verleidingen uit de weg te gaan. Zoek gezelschap van een dierbaar, positief en nuchter persoon en lucht je hart. Ook schrijven of schilderen kan helend werken.

Steenbok 21-12 t/m 19-1

Is er iemand die je hart sneller doet kloppen? Houd amoureuze gedachten in toom en doe eerst onderzoek, want het is een week waarin de Steenbok teleurgesteld kan raken in de liefde. Zoek afleiding in sport, dat kanaliseert de onzekere energie. De liefde duikt spontaan op als de tijd rijp is.

Ram 21-3 t/m 20-4

Verbouwen, verhuizen of een kamer een make-over geven? Dit is een goed moment om plannen te maken voor je huis. De week brengt zowel daadkracht als oog voor schoonheid. Samen klussen verloopt gemoedelijk en met humor. Zelfs samen dat Ikea-meubel in elkaar zetten lukt nu in goede harmonie.

Leeuw 23-7 t/m 22-8

Hard werken? Alleen als dat inhoudt dat je met anderen creatief kunt zijn. Harde cijfers en feiten zijn deze week minder interessant. Toch kan de Leeuw ook op zakelijk gebied profiteren. Je charme trekt nieuwe klanten aan. Het is mooi als je partner zijn Leeuwin nu de nodige vrijheid gunt.

Voorspellingen door astroloog Viola Robbemondt.