Horoscoop: de Kreeft voelt zich onrustig met de feestdagen in het verschiet

Van 9 december tot en met 15 december 2019

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Voor de Boogschutter is het een goede tijd om nieuwe afspraken te maken: over je werk, over hoe je in een relatie met elkaar om wilt gaan, over hoe je de komende tijd je geld uitgeeft. Let er bij het maken van deze afspraken wel op dat je je er goed bij voelt. Het is niet genoeg om iets verstandig te vinden. Want dan kunnen die afspraken uiteindelijk tegenstaan.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Zelfs als ze daar normaal gesproken niet al te veel van moet hebben: de Steenbok zou een week vol romantiek tegemoet kunnen gaan. Je hoeft daar niet zelf van alles voor te ondernemen, dat doet de ander wel, maar je zou zich er wel voor open kunnen stellen en mee moeten (durven) gaan in uitjes of bezigheden die net even anders dan anders zijn.

Waterman

20-1 t/m 18-2

Zolang de Waterman maar niet met macho figuren te maken heeft, wordt het een mooie week. Haar contacten met anderen zijn ontspannen en het moet raar lopen wil het niet een gezellige boel worden. Maar, op het moment dat de Waterman met haantjesgedrag te maken krijgt, gaat ze daar dwars tegen in. En dan zijn ontspanning en gezelligheid meteen ver te zoeken.

Vissen

19-2 t/m 20-3

Sommige dingen moet de Vissen alleen doen, terwijl ze dat graag in het gezelschap van anderen zou doen. Een bezoek aan de schouwburg, een reisje… Toch zou je juist wanneer je alleen op pad gaat interessante mensen kunnen ontmoeten. De Vissen is zelf een niet alledaags persoon, dus ze kan ervanuit uit gaan dat ze andere mensen aantrekt die boeiend zijn.

Ram

21-3 t/m 20-4

Er zijn mensen die de Ram mist: omdat ze verhuisd zijn, omdat ze voor langere tijd op reis zijn. Daardoor kan ze haar draai niet goed vinden, ook al omdat het met haar partner niet altijd even goed botert. Maar daar kan een oplossing liggen: zorg ervoor dat je de problemen met hem gladstrijkt. Praat over gevoelens, dat kan de Ram deze week beter dan anders.

Stier

21-4 t/m 20-5

Deze week kan de Stier te maken hebben met iemand die eindeloos tegen haar aanpraat. Iemand die veel aandacht opeist. Aanvankelijk is ze te beleefd om het af te kappen en als ze zich er dan toch van losmaakt, dan voelt ze zich daar vervelend over. Maar zolang je tactvol bent, hoef je je niet schuldig te voelen. Tenslotte wil jij ook aan iets anders toekomen.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

Waarschijnlijk heeft Tweelingen eerder de beslissing genomen om ergens een punt achter te zetten. Hoewel er redenen zijn om dat een foute beslissing te vinden, kan ze er toch niet echt spijt van hebben. Zelfs als het betekent dat ze er in inkomen op achteruit gaat, ze heeft het nodig om de ruimte te hebben om aan een nieuwe fase in haar leven te beginnen.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Zo vlak voor de feestdagen maakt de Kreeft zich druk. Ze wil graag van alles organiseren, maar zolang het haar niet voor 100% duidelijk is of iedereen komt en of ze straks met zijn allen bij elkaar kunnen zijn, voelt ze zich onzeker en rusteloos. Dat komt het humeur van de Kreeft niet ten goede. Kijk dus uit dat de mensen in je directe omgeving dat niet moeten ontgelden.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

Heb je werk waarin je veel contact met je baas hebt, dan wordt dit een goede week. Je begrijpt elkaar, je kunt je ideeën kwijt en krijgt het gevoel dat je bijzonder wordt gewaardeerd. Thuis gaat het wat minder vanzelfsprekend voor de Leeuw. Daar moet ze meer haar best doen om de sfeer aangenaam te houden en om instemming te krijgen met haar ideeën.

Maagd

23-8 t/m 22-9

Deze week heeft de Maagd er plezier in om met anderen te discussiëren. Zolang ze dat doet om ideeën uit te wisselen, hebben ook anderen er plezier in. Zodra ze dit doet om te laten zien hoe slim ze is en om te laten zien hoezeer ze gelijk geeft, haken anderen af. Je hebt het dus in eigen hand of je stimulerende gesprekken voert of monologen afsteekt.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Deze week kan de partner van de Weegschaal stevig de hand op de knip houden. Daar is ze niet blij mee, zeker niet wanneer ze het gevoel hebt dat ze daardoor in haar vrijgevigheid naar anderen toe wordt geblokkeerd. De Weegschaal is er niet de persoon naar om ruzie te maken, maar wil wel alle vrijheid om geld uit te geven zoals haar goeddunkt. Dat kan een dilemma zijn.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Het is nog steeds een spannende en interessante tijd voor de Schorpioen. Er komen nieuwe kansen op je weg: omdat je deze zelf initieert, maar soms komen ze zomaar uit de lucht vallen. Dan is het de vraag wat de Schorpioen daarmee doet. Aan het begin van de week kan ze er wantrouwend op reageren, later in de week is ze beter in staat om deze kansen te omarmen.

Voorspellingen door astroloog Renée Maas.

