Horoscoop: Kreeft moet vooral niet vergeten te genieten

De Boogschutter wil liever met rust gelaten worden, maar doe dit niet te lang deze week. De Kreeft is hard naar een doel aan het toewerken, maar deze moet vooral niet vergeten te genieten.

Van 11 tot en met 17 november 2019

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Heb je onlangs plannen gemaakt? Neem de tijd om deze uit te werken. Je bent goed in langetermijndenken en beschikt over strategisch inzicht. Gebruik deze talenten om plannen handen en voeten te geven en kies het juiste moment om ze te lanceren. Voor dat juiste moment is misschien nog een beetje geduld nodig.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Waarschijnlijk komt er een uitnodiging om met iemand op pad te gaan. Normaal gesproken is de Boogschutter wel in voor uitjes, maar deze week word je liever met rust gelaten. Dat kan wonderen doen voor je humeur, maar trek je niet te lang terug. Naar buiten gaan doet ook goed.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Ook deze week krijgt de Kreeft veel voor elkaar. Je zou wel sneller willen, misschien doordat je een doel wilt bereiken dat belangrijk voor je is. Hoe eerder dat lukt, hoe eerder je weer rustig kunt ademhalen. Maar vergeet onderweg niet plezier te hebben, dat is minstens zo belangrijk.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Is er iets uit te praten? Wacht niet, maar doe dit begin van de week. Dan is de kans op wederzijds begrip het grootst. Later in de week ben je minder geneigd om de ander te begrijpen en heb je eerder een houding van ‘Wie niet horen wil, moet voelen’. Soms pakt dat goed uit, deze week waarschijnlijk niet.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

Deze week kan de Leeuw de indruk die zij op anderen maakt verbeteren. Mogelijk ben je eerder verkeerd

begonnen en heb je mensen tegen de haren in gestreken. Nu kun je laten zien hoeveel je te geven hebt, niet alleen in materieel opzicht, maar ook in warme aandacht.

Ram

21-3 t/m 20-4

Zolang er een beroep op de creativiteit van de Ram wordt gedaan, is zij de koning te rijk. De kans bestaat echter dat u routinematig werk moet gaan doen. Daar kun je tegen rebelleren, maar je zou er ook bij kunnen wegdromen en alsnog je geest de vrije loop kunnen laten.

Waterman

20-1 t/m 18-2

Veel zaken gaan momenteel ronduit voorspoedig voor de Waterman. Toch is er zo nu en dan een stemmetje dat twijfel zaait. Vooral ’s nachts lig je te malen over dingen waar je je zorgen over maakt. Overdag kun je alles beter relativeren. Zorg dus voor een goede nachtrust.

Maagd

23-8 t/m 22-9

Als er iets is waar Maagden goed in zijn, is het zorgen voor anderen. Dat doe je als vanzelfsprekend en normaal gesproken hoef je daar geen erkenning voor te krijgen. Deze week wil je wél dat anderen zien wat je allemaal doet én dat anderen ook eens iets aardigs terugdoen.

Stier

21-4 t/m 20-5

Als mensen het niet met je eens zijn, betekent dat niet dat ze je niet zien zitten. De Stier is geneigd om zaken persoonlijk op te vatten en in reacties van anderen snel een afwijzing te zien. Jammer, want je hebt veel te bieden. Vertrouw op uw talenten en kwaliteiten, die zijn er genoeg.

Vissen

19-2 t/m 20-3

Deze week lopen de wensen van de Vissen en haar partner uiteen. Daar valt in eerste instantie niet goed over te praten, maar aan het eind van de week komt daar verandering in. Dan ben je beter in staat je in de ander in te leven en hoef je niet meer per se uw eigen zin door te drijven.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

Het is mogelijk dat de Tweelingen nu op zoek is naar een ideaal. Je zoekt het ver weg en maakt het misschien wat te ingewikkeld, terwijl sommige oplossingen vlak voor uw neus te vinden zijn. Wilt je tevredener worden met je leven, dan is het zaak om eerst dicht bij huis te kijken naar wat je al hebt.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Het ziet er goed uit op het gebied van de liefde, Weegschaal. Mensen zijn onder de indruk van je uiterlijk, charme en lieftalligheid. Mocht je daarvoor openstaan: er zijn genoeg kandidaten die je het hof willen maken. Misschien wordt het zelfs nog moeilijk kiezen.

Voorspellingen door: Renée Maas

