Horoscoop: Ram, het is een mooie tijd om aan iets nieuws te beginnen

Van 14 t/m 20 januari 2019

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Deze week zou de Steenbok een interessant nieuwtje te horen kunnen krijgen. Bedenk goed of je deze informatie voor jezelf wilt houden of toch wilt delen. Het kan namelijk voordelig voor je uitpakken als je de enige bent die het weet. In het weekend kun je je wat slapjes voelen, maar dat is volgende week weer over.

Waterman

20-1 t/m 18-2

Het wordt een leuke en vooral actieve week voor de Waterman. Waarschijnlijk doe je allerlei dingen die je normaal gesproken niet doet. Dat past bij je leergierige aard, want het geeft je de kans om nieuwe ervaringen op te doen en om van alles te horen te krijgen over onderwerpen waar je tot nu toe weinig van wist.

Vissen

19-2 t/m 20-3

De Vissen kan deze week ineens een lumineus idee krijgen. Tenminste, dat vind je zelf, maar of het echt uitvoerbaar is? Het helpt om er met anderen over te praten en open te staan voor praktische adviezen. Dan kan het uiteindelijk, met wat aanpassingen hier en daar, inderdaad een prachtig idee zijn!

Ram

21-3 t/m 20-4

Voor de Ram is het een mooie tijd om aan iets nieuws te beginnen: een nieuwe baan of een nieuwe bezigheid. Je kijkt in deze tijd overal met een frisse blik tegenaan en daarmee maak je ook indruk op anderen. Hoewel sommige mensen wat tijd nodig zullen hebben om aan je nieuwe bezigheden te wennen.

Stier

21-4 t/m 20-5

Misschien lukt het de Stier nog steeds niet echt goed om haar partner te begrijpen, maar het zit haar niet meer in de weg. Je kunt samen beter over de verschillen praten en je ziet het ook niet meer als een persoonlijke afwijzing als je partner iets anders wilt dan jij. Dat komt de sfeer tussen jullie zeer ten goede.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

Het is dat de Tweelingen werk heeft waar ze helemaal in opgaat, anders zou het een lastige week kunnen worden. Er zijn nogal wat mensen die je irriteren en vooral hun flauwe grapjes kan je even niet waarderen. Probeer die grapjes te negeren, het is zonde om je daardoor te laten afleiden.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Maandag heeft de Kreeft waarschijnlijk een off-day, maar naarmate de week vordert, gaat ze zich steeds beter voelen. Dat ligt niet aan het werk of aan anderen, maar aan jezelf. Door je positievere houding kun je veel meer hebben en ben je niet meteen van slag als iets wat minder soepel verloopt.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

Voor de Leeuw hangt er romantiek in de lucht. Het kan betekenen dat je iemand ontmoet die u hoteldebotel maakt. De hartstocht kan oplaaien en je kunt eigenlijk alleen maar denken aan uw nieuwe vlam. Maar ook wanneer je al een partner hebt, lijkt het wel alsof jullie ineens meer oog voor elkaar hebben.

Maagd

23-8 t/m 22-9

Het gaat deze week allemaal veel plezieriger dan vorige week. Eerlijk gezegd snap je niet goed waarom je de vorige week zo prikkelbaar was. Dat is nu in elk geval niet meer zo. Je geniet ervan om met anderen in gesprek te zijn en begint niet meer over hun slordigheden. Kortom: de Maagd zit goed in haar vel.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Ook deze week vindt de Weegschaal het belangrijk om te scoren. Ze is ambitieus, maar tegelijkertijd vindt ze het ook sneu voor de ander die minder presteert dan zijzelf. Probeer je niet aan te passen aan het werktempo van anderen: het is echt niet erg om eens boven de rest uit te steken!

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

De Schorpioen voelt zich rusteloos. Hoe gezellig het ook is om met anderen op te trekken, eigenlijk wil je maar één ding: doorgaan met de dingen die voor jou belangrijk zijn. Maar het lukt niet goed om bepaalde zaken verder tot ontwikkeling te brengen. Probeer toch te genieten van het contact met anderen.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Op zoek naar een partner? Deze week kun je iemand ontmoeten. Op zoek naar een nieuwe baan? Ook dat zou deze week weleens kunnen lukken. De Boogschutter kan veel in deze tijd, maar toch lijkt ze er zelf niet erg van onder de indruk te zijn. Probeer die bijzondere zaken wel te zíen, Boogschutter.

Voorspellingen door astroloog Renée Maas

