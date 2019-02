Horoscoop: vrienden spelen momenteel een belangrijke rol in het leven van de Vissen

De Waterman zit deze week vol levenslust en voor de Leeuw is het een goede week om met nieuwe activiteiten te beginnen. Wat staat jou deze week te wachten?



Van 4 tot en met 10 februari 2019

Waterman

20-1 t/m 18-2

De Waterman zit vol levenslust. Ze heeft veel zelfvertrouwen en loopt over van enthousiasme. Als zich nieuwe kansen voordoen, ben je niet te stoppen. Laat je dan niet door anderen aanpraten dat je te veel hooi op de vork neemt. Je weet zelf immers het beste wat je aankunt. Op dit moment is dat meer dan de meeste mensen.

Vissen

19-2 t/m 20-3

Vrienden zijn erg belangrijk voor de Vissen. Als je iemand om een gunst wilt vragen, dan is dit het juiste moment. Geld lenen zal geen groot probleem zijn, als je er tenminste persoonlijk om vraagt. Andersom kan ook het geval zijn: misschien is er iemand die om je hulp vraagt. Die bied je dan met liefde aan.

Ram

21-3 t/m 20-4

De Ram kan veel en dóet ook veel. Een beetje eigenzinnig ben je wel. Dat is niet erg als je eigen baas bent, maar als je op je werk met een leidinggevende te maken hebt, is het verstandig om hem of haar niet te veel voor de voeten te lopen. Ook al denk je het beter te weten, het is niet altijd slim om dat hardop uit te spreken.

Stier

21-4 t/m 20-5

Het tempo van de Stier ligt deze week wat lager dan bij anderen. Daar kun je vooral op je werk last van krijgen. Collega’s hebben al iets gedaan voordat je de kans had om erover na te denken. Dat maakt je nerveus en onrustig. Wat let je om er iets van te zeggen? Je denkt vast aan dingen die zij over het hoofd hebben gezien.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

Voor de Tweelingen is dit dé periode om achterstallige klusjes weg te werken. Allerlei dingen waar je steeds geen zin in had, zul je nu moeiteloos tot een goed einde brengen. En omdat je zo lekker rap gaat, blijft er daarnaast ook nog tijd over voor de leuke dingen. Je maakt goed gebruik van deze tijd.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

De Kreeft geeft graag toe aan dat luie gevoel. Dus zak je het liefst lekker onderuit, met een schaaltje vol lekkers binnen handbereik. Het is heerlijk om een keertje even helemaal niets te moeten, maar of het verstandig is om je dan meteen vol te proppen? Alles wat er aan gewicht bij komt, raak je niet zomaar weer kwijt.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

Dit is dé tijd om met nieuwe activiteiten te beginnen. Zeker als die om fysieke inspanning vragen, Leeuw, dat zal je goed doen. Dit is ook het juiste moment om knopen door te hakken. Bepaalde zaken kun je niet langer uitstellen. Hoeveel bedenktijd heb je nodig? Ga nu maar eens dóen in plaats van te dénken.

Maagd

23-8 t/m 22-9

Hoe onzeker je de afgelopen periode ook bent geweest, het is nu tijd om eroverheen te stappen, Maagd. Het lot is je gunstig gezind, deze week en ook de komende weken. Zelfs als je nu fouten maakt, kan dat in je voordeel werken. Kruip uit je schulp, adem diep in en wees niet bang. Dat is nergens voor nodig.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Er zijn mensen die ruzie lijken te zoeken, maar dat laat een Weegschaal niet zomaar gebeuren. Je gaat op zoek naar een compromis. Als dat niet lukt, probeer je vervelende situaties uit de weg te gaan. Dat lukt deze week prima. Toch zou je je moeten afvragen waar die mensen eigenlijk last van hebben.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Alles wat je met kracht probeert door te drukken, levert alleen maar een hoop gedoe op. De Schorpioen kan veel voor elkaar krijgen, maar met de zachte hand werkt het stukken beter. Geef mensen aai over hun bol en ze werken mee. Daardoor bereik je meer en houd je er ook nog een goed gevoel aan over.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Het doet je goed deze week lekker veel naar buiten te gaan, Boogschutter. Weer of geen weer, je laadt je op dankzij de buitenlucht. Heb je een zittend beroep? Kijk dan eens wat je kunt doen om zo veel mogelijk te bewegen. Je zult zien wat een positief effect dat op je denkprocessen heeft.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Zoek je heil deze week bij de vrouwen in je omgeving, Steenbok. Familie, vriendinnen, collega’s: zij geven je het gevoel dat je waardevol bent. Van sommige mannen krijg je dat gevoel niet. Zij gaan de competitie aan en doen dat niet altijd even eerlijk. Laat je niet opjutten, tenzij je zeker in je schoenen staat.

Voorspellingen door astroloog Renée Maas

