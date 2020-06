Horoscoop: een mooi moment voor Leeuw om oude vriendschappen aan te halen

Voor de Maagd is het deze week een week voor ontspanning en de Ram kan alvast plannen gaan maken voor deze zomer! Weten wat de sterren voor jou in petto hebben? Lees dan snel je week horoscoop.

Meer weten over jouw weekvoorspelling? Bekijk dan jouw persoonlijke Numeroscoop hier.

Advertentie

Horoscoop: van 1 juni tot en met 7 juni 2020

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

De Tweelingen zoekt deze week het gezelschap van anderen op. Niet alleen voor de gezelligheid, ook omdat je je anders verloren kunt voelen. Er zijn genoeg mensen die het fijn vinden om je te zien, maar het is de vraag of zij allemaal te bieden hebben wat u nu nodig hebt. Wees kritisch op uw contacten.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Het lukt de Kreeft nu goed om te onderhandelen. Je neemt er de tijd voor, laat niemand de kaas van je brood eten en weet het zo te regelen dat iedereen het gevoel heeft dat hij er het uiterste uit heeft gehaald. Zorg dat alles goed wordt vastgelegd voor het geval iemand later op afspraken wil terugkomen.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

Dit is een mooie tijd voor de Leeuw om oude vriendschappen weer aan te halen. Misschien is het een idee om een reünie te organiseren, misschien is het al genoeg om een vriendin van vroeger op te zoeken. Niet alleen om herinneringen op te halen – wellicht kan de vriendschap nieuw leven worden ingeblazen.

Maagd

23-8 t/m 22-9

Lange tijd was de Maagd erg gedreven, nu is er ruimte voor ontspanning. De afgelopen tijd was je er behoorlijk op gericht om zaken voor elkaar te krijgen. Nu je je weer wat losser voelt, kun je meer genieten van de dingen die je doet. Ook contacten met andere mensen voelen een stuk prettiger.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Het werk dat de Weegschaal zou moeten doen, gaat trager dan gedacht. Daardoor kan de planning in de soep lopen. Maar je bent flexibel genoeg om er het beste van te maken. Misschien zelfs iets beters. En als alles anders loopt, kan dat ook een goede aanleiding zijn om persoonlijk de bakens eens te verzetten.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Het wordt een leuke week voor de Schorpioen. Dat wil zeggen: als je je niet te veel in clubjes vol kletspraat hoeft op te houden. Daar heb je deze week weinig geduld voor. De voorkeur gaat meer naar lekker stoere dingen doen. Laat je daarbij niet uitdagen om dingen te zeggen of te doen die niet bij je passen.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Er speelt van alles in het leven van de Boogschutter, dus de aandacht moet worden verdeeld over verschillende zaken én mensen. Geen probleem, je voelt je sterk en tot veel in staat. Het geeft ook energie om te merken hoe veel je kunt, zelfs wanneer waardering van buitenaf op zich laat wachten.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Hoe meer de week vordert, hoe meer plezier de Steenbok krijgt in de dingen die op de agenda staan. Zelfs in dat feestje eind van de week heb je zin, terwijl je normaal gesproken toch niet echt een fuifnummer bent. Maar nu is het juiste moment om mensen eens een andere kant van jezelf te laten zien.

Waterman

20-1 t/m 18-2

Als de Waterman indruk op iemand wil maken, moet dat deze week zeker lukken. Alles wat je doet lijkt als vanzelf in goede aarde te vallen. Het enige probleem kan zijn dat uw gevoel voor humor niet altijd aansluit. Maak dus liever geen grappen of snelle opmerkingen ten koste van anderen.

Vissen

19-2 t/m 20-3

Mocht de Vissen ergens graag voor in aanmerking willen komen, dan is dit een goed moment. Je laat in ieder geval zien dat je er serieus over bent en kunt jezelf goed presenteren, zowel in gesproken als geschreven woorden. Maak je vooral niet druk over uiterlijke zaken. Die zullen niet doorslaggevend zijn.

Ram

21-3 t/m 20-4

De Ram die de afgelopen tijd iets nieuws heeft geleerd, een cursus of opleiding heeft gedaan, kan binnenkort iets met die kennis of vaardigheden gaan doen. Maak nu alvast plannen, want deze zomer krijg je de kans om jezelf van een andere kant te laten zien (en misschien extra geld te verdienen).

Stier

21-4 t/m 20-5

Deze week kan de Stier last van onrust hebben. Je zit jezelf een beetje in de weg. Dat is jammer en niet nodig, want er zijn genoeg dingen te doen die meteen weer een goed gevoel geven. Ga dus niet te veel in jezelf wroeten, maar wees actief, ga naar buiten en zorg dat u onder de mensen komt.

Voorspellingen: Renée Maas