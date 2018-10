Horoscoop: het geld lijkt tussen je vingers door te glippen, Steenbok

Het einde van het jaar zal gunstige ontwikkelingen brengen voor de Stier, maar zo ver ben je nog niet. De Boogschutter krijgt deze week veel berichtjes. Leeuw, jij maakt een spannende tijd mee als je uitdagingen aangaat. Weten wat de sterren voor je in petto hebben? Lees dan snel verder!

Van 29 oktober tot en met 4 november 2018

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Momenteel krijgt de Schorpioen veel aandacht en complimentjes. Al wil je dat misschien niet toegeven, het is best prettig. Alleen de aandacht van één specifiek persoon, mag die per direct ophouden? Daar laat je geen onduidelijkheid over bestaan. Verder is het verstandig om deze week voorzichtig te zijn met gereedschap.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Er komen veel berichtjes binnen: mailtjes, kaartjes, telefoontjes… Dat is leuk, maar als je het gevoel hebt dat je op alles moet reageren, kan het ook als belastend worden ervaren. Goed nieuws: misschien wordt dat ook helemaal niet verwacht. Maak het jezelf dus niet al te moeilijk en geniet gewoon van alle aandacht.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Hoewel Steenbokken verstand van geld hebben en er goed mee om kunnen gaan, wordt dit een week waarin je weinig grip hebt op de financiën. Geld lijkt tussen je vingers door te glippen. En dan is daar ineens een flinke meevaller. Best leuk, maar je zou het prettiger vinden wanneer je meer een gevoel van controle had.

Waterman

20-1 t/m 18-2

De Waterman kan deze week een man ontmoeten die indrukwekkend is. Het is echter maar zeer de vraag of het verstandig is om hem een grote rol in je leven te laten spelen. Past hij wel echt bij je? Kan hij de vrijheid geven die je nodig hebt om gelukkig te zijn? Zorg er in ieder geval voor dat jij je niet te snel bindt.

Vissen

19-2 t/m 20-3

De vanzelfsprekende flair van vorige week, lijkt te zijn verdwenen. Die komt over een week wel weer terug, maar nu is de Vissen eerder wat verlegen en kan zelfs sociaal wat onhandig overkomen. Daar staat tegenover dat je toch een aangename indruk op anderen maakt. De meeste mensen vinden je gewoon heel lief.

Ram

21-3 t/m 20-4

Het ene moment reageren mensen vriendelijk en voelt de Ram zich populair. Het andere moment krijg je de kous op de kop en komt er uit onverwachte hoek een aanval. Dat kan best onzeker maken. Besef dat je soms gewoon te eerlijk bent. Bepaalde mensen krijgen de waarheid liever mooi verpakt geserveerd.

Stier

21-4 t/m 20-5

Het einde van het jaar en het nieuwe jaar brengen gunstige ontwikkelingen voor de Stier. Maar daar heb je op dit moment natuurlijk nog niet veel aan. Voorlopig is het roeien met de riemen die je hebt, dus niet alles zal naar wens gaan. Toch zullen er ook regelmatig lichtpuntjes zijn in de komende periode.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

De Tweelingen is gewend om snel te kunnen denken, en ook voor schakelen van het ene naar het andere onderwerp draai jij je hand niet om. Deze week lukt dat minder goed dan anders, je bent snel afgeleid. Daar staat tegenover dat je meer dan gebruikelijk weet te genieten van de kleine dingen in het leven.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Er kan een buurman zijn die moeilijk doet, waardoor jij je thuis minder ontspannen voelt. Een ander zou daarover misschien de schouders ophalen, maar de Kreeft leeft graag in harmonie met de omgeving. Praat problemen meteen begin van de week uit. Hoe langer je wacht, hoe lastiger het wordt.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

Het leven is voor de Leeuw niet saai momenteel. Dat komt doordat je het avontuur opzoekt en uitdagingen niet uit de weg gaat. Maar er gebeurt ook van alles zonder dat je daar zelf de hand in hebt. Je voelt je er goed bij, maar wees niet bij alles haantje de voorste en gun ook anderen hun moment van fame.

Maagd

23-8 t/m 22-9

De Maagd is de komende tijd gevoeliger voor geluiden dan anders en hoort misschien zelfs dingen die anderen niet kunnen waarnemen. Laat je niet voor gek verklaren, maar zoek het uit. Verder mag je omgeving best een beetje rekening met je houden. Tenslotte ben je zelf ook iemand die anderen geen overlast bezorgt.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Op zoek naar een partner? Maak dan goed gebruik van deze week. De komende weken zijn er ook nog kansen, maar dan gaat het minder soepel. Voor de Weegschaal die niet op een nieuwe partner zit te wachten, is dit een goede week om iemand te ontmoeten die veel warmte en echte vriendschap te bieden heeft.

Voorspellingen door astroloog Renée Maas

