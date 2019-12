Horoscoop: voor Schorpioen beginnen de feestdagen éxtra vroeg

De feestdagen komen eraan. Voor de Stier betekent dat alvast sporten om de calorieën voor te zijn. De Schorpioen pakt het anders aan: daar beginnen de feestdagen nu al.

Van 16 t/m 22 december 2019

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

De Boogschutter is in haar element. Je hebt leuke contacten met bekenden én ontmoet nieuwe mensen. Je komt in aanraking met nieuwe ideeën of andere manieren om tegen het leven aan te kijken. Dat vindt je mateloos stimulerend.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Ook deze week kan in het teken staan van de liefde. Misschien wil je maandag wat rust, maar daarna vind je het ook fijn om aandacht van je partner te krijgen én terug te geven. Misschien treed je midden in de week wel uit je comfortzone, om zomaar iets geks voor je partner te doen.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

De Leeuw is geneigd wat veel geld uit te geven, maar is dat nu wel zo verstandig? Je denkt dat je rijker bent dan het geval is, of je krijgt ineens een nota waar je geen rekening mee hebt gehouden. Hoe dan ook is het slim om je uitgaven in deze tijd zo veel mogelijk binnen de perken te houden.

Waterman

20-1 t/m 18-2

De Waterman kan onder tijdsdruk staan. Misschien is er een klus die per se af moet, of is het sowieso druk op het werk. Het helpt niet dat de Waterman zich gemakkelijk laat afleiden. Ze vindt het lastig leuke uitnodigingen af te slaan. Toch moet er gewerkt worden, anders kom je in de knel.

Maagd

23-8 t/m 22-9

Er komt voor de Maagd een positieve periode aan: een tijd waarin het erg meezit én waarin ze aan alles wat haar kant op komt een positieve draai geeft. Dat is deze week nog niet het geval, maar je voelt dat dingen zich ten goede keren. Dat maakt dat je je prettig en vol verwachting voelt.

Stier

21-4 t/m 20-5

Je kunt ineens het idee krijgen dat het goed is om te sporten. Een mooi streven met de feestdagen in het vooruitzicht. Het is wel zaak om niet meteen keihard te gaan trainen, zeker niet als je niks gewend bent. De Stier is van de lange adem, niet van kortstondig knallen. Dus neem vooral de tijd.

Vissen

19-2 t/m 20-3

Het gaat een beetje heen en weer voor Vissen deze week. De ene dag zit ze prima in haar vel en doet ze leuke dingen met anderen. De andere dag is ze minder in haar hum en ergert ze zich. Vooral op het werk

kan dit het geval zijn. De oplossing? Een paar dagen vrij nemen.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Deze week komt het goed en volgende week ben je weer als tortelduifjes. Eigenlijk kan de Weegschaal deze week met iedereen wel goed opschieten, zelfs met mensen die ze normaliter uit de weg gaat. Hulp nodig? Daar kun je best om vragen.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

De laatste tijd en ook deze week nog is de Tweelingen wat ongedurig. Daar komt over een tijdje verandering in en dan ben je weer een en al optimisme en doelgerichtheid – alleen heb je daar nog niet zoveel aan. Het helpt als je er vertrouwen in hebt dat je over enige tijd de juiste antwoorden vindt.

Ram

21-3 t/m 20-4

De Ram wacht op vooruitgang. Onlangs heeft ze iets nieuws gelanceerd en ze vindt dat dit nu wel wat mag opleveren, want ze heeft er hard genoeg aan getrokken. Maar anderen lopen niet zo hard en in deze periode al helemaal niet. Je moet dus nog even geduld hebben.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

De Kreeft kan zich nu het best met één ding tegelijk bezighouden om het overzicht niet kwijt te raken – daar wordt ze alleen maar zenuwachtig van. Wanneer de Kreeft zich bij één ding houdt ziet ze juist vooruitgang. Ook krijg je dan het vertrouwen dat je andere dingen ook voor elkaar zult kunnen krijgen.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Heb je zin in een feestje? Misschien is het leuk om nu alvast iets te organiseren, want de feestdagen worden al druk genoeg. Dat kan Schorpioen als een belasting ervaren. Het is dus helemaal geen gek idee om nu alvast wat mensen uit te nodigen. Die gezelligheid neemt niemand je meer af.

Voorspellingen door Astroloog Renée Maas.