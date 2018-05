Horoscoop: deze week moet de Schorpioen vooral geen ruziemaken

Er komt voor de Leeuw een tijd aan waarin het belangrijk is om ervoor te zorgen dat haar relaties met anderen goed lopen en de Maagd voelt zich deze week beter dan vorige week.

Van 14 tot en met 20 mei 2018

Stier

21-4 t/m 20-5

Het ontbreekt de Stier niet aan ideeën en er zijn de afgelopen tijd waarschijnlijk ook de nodige plannen gemaakt. Desondanks is de Stier niet echt goed op gang te krijgen. Dat is jammer, want als zij eenmaal bezig is, dan is zij niet te stuiten. Kijk dus eens wat je ervan weerhoudt om te beginnen. Tip: zorg in ieder geval voor genoeg slaap.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

Op zoek naar een nieuwe liefde? Dan zou het voor de Tweelingen in deze periode weleens raak kunnen zijn. Om te beginnen heeft Tweelingen een mooie uitstraling omdat ze in harmonie is met zichzelf. Daarnaast weet zij de juiste dingen te zeggen en ook dat is aantrekkelijk. Aan jou zal het dus niet liggen – al zul je er wel opuit moeten trekken om de aandacht van anderen te trekken.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Voor de Kreeft wordt het een drukke en gezellige week. De contacten zijn leuk en warm, niet alleen privé maar ook zakelijk. Wat wel zo is: de gezelligheid stopt zodra ambitie de boventoon gaat voeren. Vind je dat niet erg, dan is dat helemaal prima. Maar de Kreeft die het graag plezierig wil houden, kan anderen beter niet te veel onder druk zetten.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

Er komt voor de Leeuw een tijd aan waarin het belangrijk is om ervoor te zorgen dat haar relaties met anderen goed lopen. Wat nu gezaaid wordt, zal over een aantal weken of misschien maanden onherroepelijk geoogst worden. Zet dus geen kwaad bloed bij mensen, maar wees voorkomend, royaal en behulpzaam. Op die manier krijg je straks veel goeds terug.

Maagd

23-8 t/m 22-9

De Maagd voelt zich deze week beter dan vorige week. Daar is niet direct een aanwijsbare reden voor, maar prettig is het wel. Dus wees er gewoon blij mee en kijk of er nog wat leuke afspraken gemaakt kunnen worden! Nodig mensen bij je thuis uit of ga samen een hapje eten; de meeste mensen accepteren jouw uitnodiging graag.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Het is leuk uitgaan voor de Weegschaal. Zij zou zomaar verliefd kunnen worden en de kans is groot dat die verliefdheid wederzijds is. En zelfs al gebeurt dat niet, dan nog zijn de contacten over het algemeen fijn en soms ook hartverwarmend. Kijk alleen uit dat je niet verzeild raakt in allerlei verhitte discussies, zeker niet als het gaat om onderwerpen waarvan je eigenlijk niet genoeg weet.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Wat de Schorpioen deze week vooral niet moet doen, is ruziemaken. Dat wil zij ook niet, maar soms lijkt het niet anders te kunnen. Een stekelige opmerking is snel gemaakt en dan zijn de poppen aan het dansen. Probeer ervan uit te gaan dat er nu eenmaal irritante mensen zijn. Bedenk ook dat je die links kunt laten liggen én dat je je niet alles persoonlijk hoeft aan te trekken.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

De Boogschutter is deze week geneigd om zich terug te trekken. Soms is het prettig om even alleen te zijn of om even tot jezelf te komen. Maar als de Boogschutter dit doet omdat zij zichzelf zielig vindt, dan schiet ze er weinig mee op. Het kan verleidelijk zijn om in de slachtofferrol te schieten, maar dat is niks voor jouw – afgezien van het feit dat je jezelf daar verder ook niet mee helpt.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Het loopt deze week misschien wat langzamer dan vorige week, maar dat is niet iets waar je je druk om hoeft te maken. De meeste Steenbokken beschikken over een behoorlijke dosis geduld. Bovendien geeft dat meer tijd om over sommige dingen na te denken, waardoor het resultaat uiteindelijk alleen maar beter wordt. Maak dus goed gebruik van het respijt dat je krijgt!

Waterman

20-1 t/m 18-2

Als je denkt dat de tijd er rijp voor is om aan iets nieuws te beginnen: het zit er wel aan te komen voor de Waterman, maar eigenlijk nu nog niet. Als je nu al initiatieven neemt, dan wordt het waarschijnlijk lang wachten op de respons van anderen. Dat kost niet alleen tijd, je wordt er ongeduldig van of raakt er zelfs gefrustreerd door. Nog even wachten dus…

Vissen

19-2 t/m 20-3

Het is in deze tijd van belang dat je er let wat je eet of drinkt. De Vissen kan in deze periode gevoelig reageren op te veel of te zwaar eten. Alcohol valt trouwens ook niet al te best. Je doet er beter aan om ‘geestelijk voedsel’ tot je te nemen. Ga lezen, ga studeren, verdiep je in onderwerpen die je al langer interessant vindt of zoek volledig nieuwe uitdagingen.

Ram

21-3 t/m 20-4

Heb je het gevoel gehad dat je er alleen voor stond? De Ram gaat ontdekken dat het wel meevalt en dat er mensen in de omgeving zijn die best een handje willen helpen. Durf er ook om te vragen en kruip niet meteen in jouw schulp als men niet direct staat te springen. Als dat zo is, dan gaat het niet om een gebrek aan goede wil maar om het feit dat ze tijd vrij moeten zien te maken.

Voorspellingen door astroloog Renée Maas

