Horoscoop: dit hebben de sterren deze week voor je in petto

De Steenbok krijgt deze week te maken met een persoon die zich onaardig gedraagt. Ook de Vissen moet oppassen, afgunst ligt op de loer. Voor de Schorpioen is er beter nieuws: het kan meezitten in de liefde.

Van 28 oktober tot en met 3 november 2019

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Niet alleen in de liefde kan het de Schorpioen meezitten. In deze tijd zou ze er ook weleens financieel op vooruit kunnen gaan. Het komt er dan wel op aan om een goed plan te maken en om een beetje vooruit te kijken. Je kunt bijvoorbeeld toegeven aan directe behoeften, maar een gedegen langetermijnplanning werkt nu veel bevredigender.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

De Boogschutter geniet van deze tijd; ze is lekker bezig met activiteiten waarin ze haar ziel en zaligheid kan stoppen. Anders dan anders geniet ze deze week vooral in haar eentje. Normaal gesproken deelt een Boogschutter haar enthousiasme met anderen, nu hoef je niet zo nodig in gesprek met de mensen in je omgeving te zijn.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Ook deze week kan de Steenbok te maken krijgen met iemand die zich onaardig of onhebbelijk gedraagt. Ze zal dan de neiging hebben haar charme in te zetten door die persoon te paaien met complimentjes of cadeautjes. Maar of dat slim is? Hij is al die aandacht waarschijnlijk helemaal niet waard. Laat hem liever links liggen en richt je op andere mensen.

Waterman

20-1 t/m 18-2

Voor de Waterman ligt er volop werk. Het goede nieuws is dat ze goed is in haar werk, zelfs kan uitblinken. Het minder goede nieuws is dat ze moeite heeft zich te concentreren en zichzelf te dwingen om haar hersens aan het werk te zetten. Je voelt je deze week het prettigst wanneer je met de handen kunt werken. Zoek liever dat soort klussen op.

Vissen

19-2 t/m 20-3

Er is een mogelijkheid dat de Vissen te maken krijgt met iemand die haar naar de kroon steekt. Ze is nu eenmaal goed in wat ze doet en dat kan afgunst oproepen of iemand ertoe aanzetten om de strijd te willen aangaan. Daar hoeft niet per se bedreigend te zijn. Alleen op woensdag of donderdag kun je de problemen beter uit de weg gaan.

Ram

21-3 t/m 20-4

Mogelijk krijgt iemand die de Ram zijdelings kent slecht nieuws te horen. Ze zal zich dat aantrekken, ook al raakt het haar eigen leven niet echt. Vooral aan het begin van de week speelt dit erg. Later in de week lukt het je om alles wat beter in proporties te zien. Het is nu eenmaal niet mogelijk om alle leed van de wereld met je mee te dragen.

Stier

21-4 t/m 20-5

Er is iemand verliefd op de Stier en diegene maakt haar het hof. Daar kan ze zich gevleid door voelen, waardoor de ander zich voelt aangemoedigd. Ze kan ook meteen duidelijk maken dat ze er niet van is gediend. Je neigt deze week naar het eerste, Stier, maar het risico bestaat dat je een doos van Pandora opentrekt wanneer je deze persoon te veel toelaat.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

Hoe makkelijk de Tweelingen normaal ook in contacten is, deze week vraagt ze zich af of wat ze zegt wel goed aankomt bij anderen. Ze is bang mensen met haar grapjes te beledigen of dat ze te beleefd zijn om te zeggen dat ze haar niet zien zitten. Maar je maakt het jezelf te moeilijk; het zijn spoken in je hoofd die nergens op gebaseerd zijn.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Zo vlotjes als alles vorige week verliep, zo moeizaam gaat het nu. Dat heeft ermee te maken dat het niet goed lukt om de juiste mensen te spreken te krijgen. En je hebt geen zin om te blijven bellen. Toch is het een kwestie van doorzetten, Kreeft, en ze achter de broek blijven zitten. Tenzij je het niet erg vindt om deze week op een laag pitje te draaien.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

De Leeuw wil deze week meer dan anders in de schijnwerpers staan. Daardoor vraagt ze om extra veel aandacht. Maar eigenlijk is dat helemaal niet nodig. Misschien is het zelfs beter om bescheiden te blijven en enigszins op de achtergrond. Het pakt nou eenmaal beter uit wanneer anderen je in het zonnetje zetten, dan als je dat zelf doet.

Maagd

23-8 t/m 22-9

Waarschijnlijk heeft de Maagd momenteel niet zo veel te doen, maar het is niks voor haar om met de armen over elkaar te zitten. Dan lijkt dit een goede tijd om klusjes aan te pakken waar ze normaal niet aan toekomt. Dat kan een goed gevoel geven, zolang je er maar voor zorgt dat je niet te veel druk op de ketel zet en lekker ontspannen blijft.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

De Weegschaal straalt! Dat doet ze al een tijdje en blijft ze de komende weken ook nog doen. Het maakt haar populair en een graag geziene gast bij iedereen. Bovendien zorgt het ervoor dat ze op haar werk een goede indruk maakt. Dat kan uitlopen in een promotie of misschien wordt je een eervolle baan aangeboden.

Tekst: Renée Maas.