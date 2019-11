Horoscoop: Stier moet haar grenzen bewaken en Maagd is niet in d'r hum

Voor de Stier breekt er een betere week aan dan de vorige. Je krijgt veel gedaan, maar bewaak ook je grenzen. Ook voor Vissen is het een voorspoedige tijd. Bereid je voor op een stroomversnelling.

Van 2 december t/m 8 december 2019

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Het is voor veel Boogschutters makkelijker om anderen aandacht te geven dan om zelf om aandacht te vragen, maar in deze tijd hoeft ze nergens om te vragen, ze krijgt het gewoon vanzelf aangeboden. Als er mensen zijn die jou graag in het zonnetje willen zetten, laat dat dan maar gewoon zo veel mogelijk toe. Er is geen enkele reden voor de Boogschutter om zich daar tegen te verzetten.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Zelfs als de Steenbok weinig initiatieven neemt deze week, dan nog gebeurt er van alles. Er zijn Steenbokken die het gevoel hebben dat ze altijd alles zelf moeten doen. Maar daar hoeven ze deze week niet bang voor te zijn. In de eerste plaats: je voelt zich niet alleen, maar gewenst en geliefd. In de tweede plaats: het werk word je – uitstekend – door anderen uit handen genomen.

Waterman

20-1 t/m 18-2

De Waterman is niet op haar mondje gevallen. Ze is een snelle denker en is er goed in om iemand van re-pliek te dienen. Dat ligt deze week anders. Ze kan te maken krijgen met mensen die het verdienen om lik op stuk te krijgen, maar reageert trager dan anders. Daar baalt de Waterman van, maar misschien is het wel zo goed dat je sommige mensen niet provoceert.

Vissen

19-2 t/m 20-3

Zo langzaam aan komt er voor de Vissen een tijd aan waarin er beweging komt in haar plannen. Verliepen een aantal processen tot nu toe traag, dan komt daar verandering in. Ineens krijgt ze contact met mensen die eerder onbereikbaar leken, of ze krijgt toestemming om verder te gaan… Maak jezelf maar klaar voor een stroomversnelling.

Ram

21-3 t/m 20-4

Hoe meer de Ram afhankelijk is van anderen, hoe lastiger ze het vindt om mee te dealen. Zorg ervoor dat je in deze tijd zelfstandig kunt opereren. De Ram is van nature al een individualist en de behoefte om haar eigen gang te kunnen gaan, voelt ze nu alleen maar sterker. Voorkom frustraties en doe het werk dat je moet doen zoveel mogelijk zelf.

Stier

21-4 t/m 20-5

De Stier voelt zich deze week beter dan de vorige week. Ze is ook een stuk doortastender. Als zich een probleem voordoet, stapt ze er recht op af. Je staat jezelf geen uitstelgedrag toe. Dat betekent dat je veel doet, maar het kan ook betekenen dat je veel van jezelf vraagt. Dat is op zich prima, zolang de Stier haar eigen grenzen maar in de gaten houdt.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

De kans bestaat dat er deze week mensen zijn bij wie Tweelingen zich eerst goed of zelfs thuis voelde, maar die haar nu een onprettig gevoel bezorgen. Je weet niet goed waar dit unheimische gevoel vandaan komt. Het is het beste om dit nader te onderzoeken. Tweelingen gaat vaak liever op haar verstand dan op haar gevoel af, maar dat is nu minder slim.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

De Kreeft beschikt over lekker veel energie in deze tijd. Soms gebruikt ze die energie voor flauwekuldin-gen en dan vraagt ze zich achteraf af waar ze nou eigenlijk mee bezig is geweest. Maar meestal zie je wel de waarde in van je bezigheden en ben je er blij mee dat je lekker bent opgeschoten. Neem midden in de week eens een snipperdag, dat mag best.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

Dit kan een goede tijd zijn voor de Leeuw om aan haar relatie te werken. Iets samen dóen kan een idee zijn, maar er de tijd voor nemen om samen te praten is waarschijnlijk beter. Je zou er achter kunnen komen dat je sommige zaken te veel als vanzelfsprekend beschouwt en dat er best dingen zijn die je kunt doen om je partner wat meer tegemoet te komen.

Maagd

23-8 t/m 22-9

Er zijn momenten deze week dat de Maagd niet echt in haar hum is. Daarmee zit ze zichzelf in de weg en dat is jammer, want het is nergens voor nodig. Als je er even rustig voor gaat zitten en je plannen en bezigheden de revue laat passeren, dan ontdek je vanzelf hoeveel er eigenlijk naar wens gaat. Het is een kwestie van het glas als half vol zien.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Het is mogelijk dat eerder gemaakte leuke afspraak niet doorgaat. Dat is misschien wel jammer, maar geen drama. Kijk eens of je er iets leuks voor in de plaats kunt doen. Misschien pakt dat nog wel beter uit dan de oorspronkelijke afspraak. Het ontbreekt een Weegschaal nooit aan leuke contacten, daar kan ze ook deze week op varen.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

In deze tijd wil de Schorpioen graag nieuwe dingen leren. En daar is de tijd ook rijp voor! Een muziek instrument leren spelen? Een nieuwe taal leren? Een nieuw vak, een nieuwe professie? Het kan allemaal. Je hoofd én je handen doen wat ze moeten doen. Bovendien vindt de Schorpioen er de tijd voor én is ze in staat de juiste leermeesters te vinden.

Voorspellingen door astroloog Renée Maas.

