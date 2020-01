Het is een goede week voor de Ram met verschillende kansen die voorbij komen. De sociale Tweelingen moet oppassen voor jaloerse mensen.

Waterman

20-1 t/m 18-2

De Waterman is in deze tijd actief en ondernemend en als ze ergens haar zinnen op zet, lukt het haar ook. Het mooie: anderen gunnen het haar en werken graag mee. Waarna het haar lukt om anderen mee te laten profiteren van haar succes. Tip: prop het weekend niet te vol!

Vissen

19-2 t/m 20-3

Deze week kan de Vissen beter met vrouwen dan met mannen opschieten. Voor vrouwen vormt ze geen bedreiging, maar mannen kunnen zich door haar in een hoek gedrukt voelen. Soms helpt tact, soms is de botte bijl beter. Denk goed na welke gevechten de moeite van het vechten waard zijn.

Ram

21-3 t/m 20-4

Het is een fijne tijd voor de Ram. Ze is in haar element en krijgt de kans dingen te doen die ze leuk vindt én om dingen te doen waar ze goed in is. Dat voelt geweldig, want je bent niet alleen blij met jezelf, maar krijgt zij ook positieve feedback en fijne complimenten.

Stier

21-4 t/m 20-5

Artistieke Stieren krijgen de kans om iets met dit talent te doen! Veel Stieren houden van kunst en bewonderen mooie dingen, en deze week kan zij zelf iets moois creëren. Kijk niet te veel naar wat anderen doen en durf origineel en authentiek te zijn.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

De Tweelingen heeft een drukke sociale agenda. Normaal gesproken al, maar nu helemaal: het lijkt alsof iedereen bij haar in de buurt wil zijn. Daar geniet je van, al kan een enkeling jaloers zijn. Dus doet iemand vreemd of kortaf, houd er dan rekening mee dat er jaloezie in het spel kan zijn.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Mensen kunnen de Kreeft aan het twijfelen brengen, over haarzelf of over wat zij doet. Natuurlijk is het goed om soms kritisch naar jezelf te kijken, maar of dit moet omdat anderen dat nodig vinden…? De Kreeft kan beter naar zichzelf luisteren dan naar anderen. Overigens kan een partner hulp bieden.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

Het kan zijn dat er over de Leeuw geroddeld wordt, maar daar moet je niets van aantrekken. Zie het maar zo: kennelijk vinden ze je belangrijk genoeg om het over je te hebben. Wat ook zou kunnen dat de Leeuw zelf roddelt. Wees ‘ns eerlijk: zou je hetzelfde zeggen als de perso on in kwestie je zou kunnen horen?

Maagd

23-8 t/m 22-9

De Maagd heeft behoefte aan de lente, ze is de kou zat en snakt naar de zon en warmte. Het zou je goed doen er even tussenuit te gaan en wat zon te pakken. Kunt je dat niet permitteren, kijk eens of er een andere manier is om jezelf een beetje te verwennen.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Deze week kan de Weegschaal zich een beetje down voelen. Gun jezelf een offday, maar blijf vooral niet hangen in een bui waarin je jezelf zielig vindt. Dat is nergens voor nodig, er is genoeg leuks in het leven en dat weet je best.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Het is een gezellige, drukke boel bij de Schorpioen. Hoewel zij er meestal niet van houdt als mensen onaangekondigd op de stoep staan, vind je het nu prima. Je haalt een hoop lekkers in huis en geniet ervan dit te delen met de mensen van wie je houdt.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Ook deze week krijgt de Boogschutter de kans haar mening te verkondigen. De Boogschutter is geen alledaags persoon en dat zijn haar ideeën ook niet. Ze valt op en krijgt veel voor elkaar, vooral donderdag en vrijdag. Tip: maak in het weekend even pas op de plaats.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Bij de meeste Steenbokken loopt alles naar wens. En mocht dat niet het geval zijn, dan maakt zij zich niet druk en zij past haar wensen gewoon aan. Dat je deze periode flexibel en tolerant bent, maakt het leven makkelijker en ook de mensen in je directe omgeving profiteren daarvan!

Voorspellingen door astroloog Renée Maas.

