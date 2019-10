Horoscoop: Tweelingen krijgen een stroeve week voor hun kiezen

Het gaat de Boogschutter op liefdesgebied even voor de wind. Ook de Vissen heeft een goede week: ze is tot veel in staat! De Tweelingen heeft een stroeve week op sociaal gebied.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

De plannen die de Schorpioen nu maakt, zijn origineel en passen in de tijdgeest. Maar zodra anderen moet worden uitgelegd wat de bedoeling is, lijken de juiste woorden niet te komen. Misschien handig om het op te schrijven? Daar leent de tweede helft van november zich goed voor.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Op het gebied van relaties breekt voor de Boogschutter een nieuwe tijd aan. Zij die op zoek zijn naar een nieuwe geliefde, zitten goed; aan aantrekkingskracht geen gebrek. Heb je al een relatie, dan lukt het nu prima om initiatieven te nemen die zorgen dat jullie (opnieuw) blij zijn met elkaar.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Op het werk kan de Steenbok met iemand te maken krijgen die zich fel en assertief opstelt. Als secundaire reageerder bedenk je vaak te laat wat je had moeten zeggen. Schroom niet om erop terug te komen. De kans is groot dat de ander inbindt, waardoor je je alsnog goed over jezelf voelt.

Waterman

20-1 t/m 18-2

Buitenklussen en fysieke inspanningen zijn goed voor de Waterman. Ze zorgen voor een prettig gevoel, een betere conditie en een stralend humeur. Misschien zijn sommige activiteiten ook geschikt om samen met je partner te doen. Het is leuk om er samen over te praten en kan de band verstevigen.

Vissen

19-2 t/m 20-3

De Vissen voelt zich deze week uitstekend en is daardoor tot veel in staat! Zelfs als niet alles meteen lukt, zie je de voordelen van de situatie zodat je een tweede keer wel slaagt. En als iemand in de weg loopt, weet je het contact zo om te buigen dat je uiteindelijk vriendschappelijk met elkaar omgaat.

Ram

21-3 t/m 20-4

Is er iets wat je graag wilt? De kans is groot dat daar geduld voor nodig is – niet het sterkste punt van de Ram. Het kan helpen om intussen voor afleiding te zorgen door dingen te doen die je leuk vindt en die een goed gevoel geven. Dan lijkt de tijd sneller te gaan en komt het uiteindelijk wel goed.

Stier

21-4 t/m 20-5

Het kan voor de Stier nu geen kwaad om verder te kijken dan haar neus lang is. Neem niet te veel als vanzelfsprekend aan, ga op onderzoek uit of vraag door. Juist als mensen niet toeschietelijk zijn met antwoorden, wordt het interessant om te graven. Mits het lukt om dit achter de schermen te doen.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

De meeste Tweelingen schromen niet om op mensen af te stappen en praatjes aan te knopen. Deze week gaat dat minder soepel dan anders. Van de weeromstuit kun je ervoor kiezen om alleen te blijven, maar dat bevredigt niet echt. Je hebt nu eenmaal contact met anderen nodig voor een goed humeur.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

De Kreeft heeft een hoop energie. Je beseft dit pas wanneer anderen laten blijken dat ze onder de indruk zijn van de hoeveelheid werk die verzet is. Wuif complimentjes niet weg, maar geniet ervan en laat goed tot je doordringen dat je inderdaad niet voor een kleintje vervaard bent.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

Begin van de week kan de Leeuw wat kriegel zijn, vooral als anderen spijkers op laag water zoeken. Je houdt ervan om naar het grote geheel te kijken. Later in de week lukt dat beter en krijg je mensen mee. Toch zul je sommige dingen een paar keer moeten uitleggen voordat de rest ook enthousiast wordt.

Maagd

23-8 t/m 22-9

Een prima tijd om het contact met buren een impuls te geven; maak een praatje of vraag ze op de koffie, zelfs als je daar niet echt op zit te wachten. Handig als ze weten wie je bent, al is het maar voor een kopje suiker. Het is trouwens ook een goed moment om de band met broers of zussen aan te halen.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Op het werk maakt de Weegschaal vorderingen dankzij goede prestaties, maar ook doordat mensen je aardig vinden. Hoe leuk het contact met collega’s ook is, soms droom je ervan om eigen baas te zijn. Maar ben je wel geschikt voor een bestaan als ‘eenpitter’? Contacten zijn voor jou immers heel belangrijk.

Voorspellingen door Renée Maas