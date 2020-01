Horoscoop: Vissen laat deze week duidelijk 2 kanten zien

De Vissen onder ons laten deze week duidelijk 2 kanten van zichzelf zien. Dat kan lastig zijn voor de omgeving. Ook bij de Leeuw is er wat wrijving met andere mensen. De kunst is om op jezelf te blijven vertrouwen.

Van 20 januari tot en met 26 januari 2020

Waterman

20-1 t/m 18-2

De afgelopen tijd is de Waterman op een positieve manier bij anderen opgevallen. Die goede indruk blijf je de komende tijd maken, dat gaat eigenlijk vanzelf: snel, ad rem, vriendelijk en ingenieus. Toch fijn om bevestiging te krijgen.

Vissen

19-2 t/m 20-3

Het ene moment komt de Vissen frêle en lieflijk over, het andere moment heel krachtig. Mensen die je wat minder goed kennen, weten daardoor niet altijd waar ze aan toe zijn. Deze week komen die beide kanten duidelijk naar voren.

Ram

21-3 t/m 20-4

De Ram is energiek, actief, creatief, onafhankelijk en eerlijk. Eigenschappen die deze week extra sterk naar voren komen. Je voelt je fit en hebt behoefte om ook fysiek bezig te zijn. Geef duidelijk aan dat je zelf de baas wilt zijn over je doen en laten.

Stier

21-4 t/m 20-5

De Stier kan deze week een financiële meevaller krijgen. Dat is mooi meegenomen, mits anderen zich er niet mee bemoeien. Er zijn mensen die hun mening willen geven over wat er wel en niet moet gebeuren. Geef hen niet te veel ruimte.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

In deze periode komt de Tweelingen erachter of eerder gestarte projecten succesvol zijn of niet. Gelukkig ben je flexibel, dus ook wanneer iets minder goed heeft uitgepakt, is het geen probleem om bij te sturen. Of aan iets nieuws te beginnen.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

De Kreeft krijgt deze week de kans om van fouten te leren. In feite is dit goed nieuws, toch duurt het even voordat dit besef echt is geland. Kijk in ieder geval goed naar je innerlijke drijfveren en blijf vooral lief voor jezelf.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

Er kunnen mensen zijn die deze week dwars tegen de Leeuw in gaan. Daar ben je eind van de week ontvankelijk voor en het kan twijfel zaaien. Daarom is het nu extra belangrijk om op eigen kracht én inzichten te vertrouwen.

Maagd

23-8 t/m 22-9

Het is mogelijk dat iemand de Maagd teleurstelt. Misschien waren de verwachting ook wel wat te hoog gespannen. Normaal gesproken ben je een nuchtere persoonlijkheid die met beide benen stevig op de grond staat. Blijf ook nu trouw aan jezelf.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Het valt voor de Weegschaal nu niet mee om haar partner te begrijpen. Soms denk je te weten wat hij belangrijk vindt, soms sla je de plank mis. Dat wil niet zeggen dat met de relatie iets mis is. Soms is het goed iemand zijn ‘ondoorgrondelijkheid’ te gunnen.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Deze week blijkt dat je ook weleens ongelijk hebt. Normaal gesproken heb je daar moeite mee, nu niet. Je kunt relativeren en erom lachen. Dat is best een verademing voor de Schorpioen die zichzelf vaak te serieus neemt.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Droom je ervan eigen baas te zijn, Boogschutter? Wacht dan niet te lang met deze droom waar te maken. Een ondernemend type zoals jij heeft nu veel kans van slagen. Vraag daarbij wel andere mensen om feedback.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Dit is een week van ontspanning. Sommige Steenbokken denken dat dit niet voor hen is weggelegd, werk staat vaak hoger op de agenda dan plezier maken. Maar iedereen moet soms ontspannen om daarna juist productiever te zijn.

Voorspellingen door astroloog Renée Maas.