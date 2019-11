Horoscoop: Vissen krijgt deze week een nieuwe start op werkgebied

De tijd is rijp voor een nieuw begin, Boogschutters onder ons. Ook voor de Vissen komt er iets spannends aan: een nieuwe start op werkgebied…

Van 25 november tot en met 1 december 2019.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

De tijd is rijp voor een nieuw begin. Dat wil zeggen… als je daarvoor in bent. Je kunt natuurlijk alles bij het oude laten, maar misschien laat je dan een paar mooie kansen liggen. Behoud alles wat goed is, maar durf een paar zaken die niet meer nodig zijn overboord te zetten. Een Boogschutter kan wat avontuur prima aan.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

De Steenbok is succesvol en dat wordt de komende tijd alleen maar beter. Op zakelijk gebied gaat veel haar goed af omdat ze op de juiste manier communiceert én op het juiste moment initiatief neemt. Ook op het gebied van de liefde kun je succesvol zijn. Je hoeft alleen maar te laten merken wat je wil.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

Heb je een tijd geleden een andere baan gekregen, dan is nu het moment om na te gaan wat er ten goede is veranderd en waar nog iets te wensen overblijft. De Leeuw maakt een goede indruk, dus als ze nog iets van haar baas gedaan wil krijgen, is dit een goede tijd.

Stier

21-4 t/m 20-5

Aan het begin van de week kan de Stier zich wat slapjes voelen, terwijl ze een vol programma heeft. Toch is het goed om naar je lichaam te luisteren en niet al te veel van jezelf te eisen. Wanneer de Stier zichzelf wat rust geeft, kan ze er aan het einde van de week weer tegen en volop aan de slag.

Maagd

23-8 t/m 22-9

De Maagd kan zich snel zorgen maken dat niet alles precies loopt zoals ze had gepland. Jammer, want zelfs als het anders loopt, is er geen man overboord. Misschien pakt alles zelfs wel beter uit. Je zult zien dat je er goed in bent om te improviseren en dat niet alles waterdicht hoeft te zijn.

Waterman

20-1 t/m 18-2

Niet alles wat de Waterman doet, lukt in één keer. Ze is geneigd het erbij te laten zitten, tot ze ineens de geest krijgt. Ofwel je ziet ineens hoe het wél moet, ofwel je zet uzelf ertoe aan om toch door te zetten. In het laatste geval verbaas je jezelf hoe hard je kunt werken. De beloning? Vooruitgang!

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Hard werken is nergens voor nodig deze week. De meeste Weegschalen doen het van nature rustig aan, maar sommigen zijn keihard en fanatiek. Voor even is dat prima, maar je hebt het ook nodig om uit te rusten. Door fysiek én mentaal te ontspannen komen nieuwe ideeën naar boven.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

Dit is een tijd waarin het goed is om erover na te denken wie uw daadwerkelijke vrienden zijn en welke mensen alleen bevriend willen zijn omdat ze denken dat ze iets aan u hebben. Let op of er sprake is van tweerichtingsverkeer. De Tweelingen geeft snel en makkelijk, maar krijgt ze ook genoeg terug?

Vissen

19-2 t/m 20-3

Er komt een tijd aan waarin de Vissen op het gebied van haar werk een nieuwe start kan maken. Dat duurt nog even en dat maakt haar ongeduldig. Waak ervoor dat dit ongeduld niet omslaat in frustratie of moedeloosheid. Het tij keert vanzelf. Zorg ervoor dat je dingen doet die nu op je bordje liggen.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

De Schorpioen zou een oude liefde tegen het lijf kunnen lopen. Misschien komen oude vlinders weer tevoorschijn. Neem de tijd om elkaar opnieuw te ontdekken. Je kunt iets nieuws opbouwen of ontdekken dat je te ver uit elkaar bent gegroeid. Geniet van de spannende en ontroerende tijd.

Ram

21-3 t/m 20-4

In financieel opzicht kan de Ram maar beter voorzichtig zijn. Geef de komende tijd niet meer uit dan je te besteden hebt. Concentreer je op gestelde doelen. Mochten deze doelen betekenen dat je daar eerst geld voor moet uitgeven, zorg er dan voor dat je zeker weet dat je het later terugverdient.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

De Kreeft kan een bezigheid ontdekken die haar gedachten aardig in beslag neemt en haar laat stoppen met de dingen die ze tot nu toe deed. Wees niet te haastig. Je kunt bepaalde zaken best combineren. Misschien gaan oud en nieuw samen en gaat de kwaliteit van ál je bezigheden erop vooruit.V 22-6 t/m 22-7De Kreeft kan een bezigheid ontdekken die haar gedachten aardig in beslag neemt en haar laat stoppen met de dingen die ze tot nu toe deed. Wees niet te haastig. Je kunt bepaalde zaken best combineren. Misschien gaan oud en nieuw samen en gaat de kwaliteit van ál je bezigheden erop vooruit.V oorspellingen door Astroloog Renée Maas. De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.