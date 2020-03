Boogschutter heeft tijd en ruimte voor zichzelf nodig en ook Vissen zit niet met haar partner op één lijn.

Ram

21-3 t/m 20-4

De komende tijd heeft de Ram het gevoel dat er een nieuwe wind door haar leven waait. Hoewel ze meestal van nieuwe ervaringen houdt, krijgt ze het er nu een beetje benauwd van. Ze wil niet kwijtraken wat ze heeft. Durf toch voor een nieuw avontuur te gaan, er valt altijd iets te winnen.

Stier

21-4 t/m 20-5

Het gaat goed met de Stier en ze vraagt zich geregeld af of het nóg beter kan. Dat kan zeker, er komen meer mooie ontwikkelingen aan. Zijn er dingen die je graag wilt? Dan is dit een goed moment er werk van te maken. 10 tegen 1 dat je het voor elkaar krijgt.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

De Tweelingen voelt zich fitter en energieker dan vorige week. Er kan iets zijn dat niet naar haar zin gaat, maar dat vindt ze niet erg. Blijf net zo lang doorgaan tot het wél naar je zin is. Hiervoor is geduld en doorzettingsvermogen nodig dat je normaal niet heeft, maar nu wel.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Het is voor de Kreeft geen saaie periode. Er gebeurt veel en soms gebeurt er van alles tegelijk en is niet alles even prettig. Veel tijd om erover na te denken krijg je niet en misschien is dat maar goed ook. Reageren vanuit je gevoel levert je het meest op.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

Het begin van de lente maakt de Leeuw vrolijk en verwachtingsvol. Haar houding ten opzichte van mensen die ze tot nu toe niet zo vertrouwde is meer open. Het is goed mogelijk dat je dit vertrouwen ook terugkrijgt en er daardoor nieuwe mogelijkheden op je pad komen.

Maagd

23-8 t/m 22-9

Deze week is het geluk met de Maagd. Let er wel op dat je niet overmoedig wordt, voor sommige resultaten zul je hard moeten blijven werken. Toch is er veel wat vanzelf én goed gaat. Vooral tegen het weekend staat je een aangename verrassing te wachten.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Hoewel ze het zich nu nog nauwelijks kan voorstellen, komen er betere tijden voor de Weegschaal. Over een poosje lacht het leven haar (weer) toe. Nu kan ze wel een beetje afleiding gebruiken. Zoek dit eens bij jezelf in plaats van bij andere mensen zoals je gewend bent.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Voor de Schorpioen is dit een goede tijd voor vergaderingen en bijeenkomsten. Zelfs als je daar normaal gesproken niet van houdt, zul je merken dat in gesprek gaan goed is. Het lukt je duidelijke afspraken te maken die weleens in je voordeel kunnen zijn.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

De Boogschutter heeft tijd en ruimte voor zichzelf nodig. Toch kan het zo zijn dat haar partner druk op haar uitoefent en dingen van haar verlangt die veel tijd en aandacht vragen. Natuurlijk wil je hem of haar best tevreden stellen, maar laat het niet zo ver komen dat hij of zij je claimt.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

De Steenbok heeft in deze tijd invloed op wat er in haar leven gebeurt. Wacht niet af, maar neem het heft in eigen handen en doe wat je denkt dat belangrijk is. Straks gaan zaken weer iets minder vlot, dus neem nu zo veel mogelijk initiatief.

Waterman

20-1 t/m 18-2

Voor de Waterman gaat vrijwel alles naar wens. Alleen met haar partner zit ze niet altijd op één lijn. Dit zou kunnen komen doordat jullie van mening verschillen en daardoor geen beslissingen kunnen nemen, maar het kan ook komen doordat jullie elkaar te weinig zien.

Vissen

19-2 t/m 20-3

Voor de Vissen is dit een goede tijd om plannen voor de toekomst te maken. Zoek je een nieuwe baan of wil je gaan studeren? Dan is dit het juiste moment. Je weet wat je wilt, kunt helder nadenken en komt op anderen prettig over. Maak er gebruik van.

Voorspellingen door astroloog Renée Maas