Horoscoop: de week begint goed voor Stier (misschien wel met een verrassing)

Van 8 tot en met 14 juni 2020

Kreeft 22-6 t/m 22-7

Nieuwe telefoon of laptop nodig, Kreeft? Maak er deze week werk van, nu is de kans groot op een goede deal. Besteed niet te veel aandacht aan de adviezen van anderen, al kan het natuurlijk geen kwaad om ernaar te luisteren. Maar deze week heb je er meer aan om eigen ingevingen serieus te nemen.

Waterman 20-1 t/m 18-2

Financieel heeft de Waterman niet te klagen. Geld stroomt binnen zonder dat daar veel voor wordt gedaan. Je hebt allerlei leuke ideeën om dat geld meteen weer uit te geven, maar ook voor nieuwe manieren om nóg meer te verdienen. Schrijf die ideeën meteen op, anders ben je ze zo weer vergeten.

Leeuw 23-7 t/m 22-8

Voor de Leeuw met een drukke baan is dit een goed moment om ertussenuit te gaan. Je kan je zo laten opslokken door alle eisen van het werk, dat je jezelf dreigt te vergeten. Daar wordt op den duur niemand beter van. Hoog tijd om jezelf te verwennen met een een middagje ontspannen.

Vissen 19-2 t/m 20-3

De afgelopen periode was voor de Vissen een goede tijd om zich te profileren, en dat blijft de komende weken zo. Op het werk, eventueel in een eigen onderneming, maar ook op liefdesgebied laat je het beste van jezelf zien. Daardoor val je behoorlijk op, en dat heeft gunstige effecten.

Schorpioen 23-10 t/m 21-11

Vaak heeft de Schorpioen de neiging om de kat uit de boom te kijken en af te wachten wat anderen doen. Deze week ligt dat anders. Je bent in voor een beetje competitie en vindt het geen probleem om uw nek uit te steken. Dat levert prettige aandacht op, en waarschijnlijk ook een portie succes.

Boogschutter 22-11 t/m 20-12

Normaal gesproken is de Boogschutter een optimist die ervan uitgaat dat alles wat er moet gebeuren wel zal lukken, maar nu niet. Een beetje twijfel is niet zo erg, zeker niet als dat betekent dat je je extra inzet en de zaken met een realistische blik probeert in te schatten.

Maagd 23-8 t/m 22-9

De Maagd heeft er een hekel aan als anderen met de eer gaan strijken. Je vindt het belangrijk om de credits te krijgen voor goede ideeën, daar moet niemand mee aan de haal gaan. Bedenk wel een goede manier om dit aan de kaak te stellen. Een confrontatie werkt alleen als je die slim aanpakt.

Ram 21-3 t/m 20-4

De Ram voelt zich best goed. Je mag daar wel even bij stilstaan om het echt te ervaren. Je bent met (overwegend) leuke dingen bezig, de contacten met dierbaren zijn goed, je kijkt uit naar de zomer en hebt allerlei plannen om die op een leuke manier in te vullen. Kortom: een prima periode.

Stier 21-4 t/m 20-5

De week begint gunstig voor de Stier, misschien door een leuke verrassing. De onrust van de afgelopen week is verdwenen en daarvoor in de plaats komt een doelgerichtheid die je geen windeieren zal leggen. Neem in het weekend de tijd om na te denken over wat je wilt bereiken.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Deze week kan de Weegschaal een uitnodiging krijgen om een praatje te houden of zich op een andere manier te presenteren. Wees niet te bescheiden, mensen zijn aardiger en meer ontvankelijk voor wat je te bieden hebt dan je denkt. Wees gewoon je normale vriendelijke zelf en het komt goed.

Steenbok 21-12 t/m 19-1

De Steenbok die een partner heeft, lijkt om de een of andere reden niet aan diens verwachtingen te voldoen. Een vervelend gevoel, zeker voor iemand die het zo graag goed wil doen en zich snel verantwoordelijk voelt. Vraag wat er aan de hand is, dan weet je waar je aan toe bent en of je echt tekortschiet.

Voorspellingen door Astroloog Renée Maas.