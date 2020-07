Horoscoop: voor dit sterrenbeeld is het een goed moment om weer te gaan studeren

Voor de Ram met partner is het deze week prettig om samen te werken. Voor de Boogschutter begint een periode waarin de carrière in de lift kan komen. Daarvoor moeten keuzes worden gemaakt. En Kreeft doet er goed aan met haar neus in de studieboeken te duiken…

Je geboortegetal geeft inzicht in je persoonlijkheid. Hier vind je jouw numerologische voorspelling voor deze week.

Van 13 tot en met 19 juli 2020

Dit kan een goede tijd zijn om weer te gaan studeren. Het kan goed voor de Kreeft zijn om haar hersens aan het werk te zetten. Je kunt ontdekken dat het leuk is om nieuwe kennis op te doen en merken hoe slim je bent. Misschien zet je wel de eerste stap op weg naar een interessante ontwikkeling in je carrière. Genoeg voordelen dus.

Leeuw 23-7 t/m 22-8

De Leeuw heeft er behoefte aan om er even tussenuit te gaan en zoekt gelijkgestemden om iets af te spreken. Niet zozeer om te kletsen, maar vooral om iets te doen. Je hoeft echt niet zelf met een compleet programma te komen, laat je ook inspireren door anderen. Zij vinden het ook leuk om iets in te brengen.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Een buurman of buurvrouw zou blij zijn met wat aandacht. Zelfs voor de Vissen, die normaal gesproken erg op zichzelf is, zou het een goed idee zijn om eens een praatje te maken. Je bent vaak begaan met de mensheid in het algemeen. Ook dicht bij huis kun je veel goed doen (en terugkrijgen).

Maagd 23-8 t/m 22-9

De telefoon staat niet stil en de mailtjes en appjes blijven binnenstromen. De Maagd heeft het er maar druk mee en de kans is groot dat ze erover klaagt. Toch vind je het stiekem ook wel fijn dat mensen je weten te vinden en dingen willen delen. Je voelt zich geliefd, gezocht en interessant.

Ram 21-3 t/m 20-4

Voor de Ram met partner is het deze week prettig om samen te werken. Jullie vullen elkaar nu goed aan en dit bevordert de band. Rammen zonder partner zouden in hun omgeving eens kunnen polsen of er iemand is om iets mee te ondernemen. Al is het maar samen boodschappen doen.

Boogschutter 22-11 t/m 20-12

Voor de Boogschutter begint een periode waarin de carrière in de lift kan komen. Daarvoor moeten keuzes worden gemaakt. Wat heb je over voor je werk? Hoeveel veranderingen wil je in je leven toelaten ten behoeve van je werk? Door hier nu over na te denken, ben je straks voorbereid.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

De week begint met een gevoel van onrust. De Weegschaal vindt dat er door verschillende mensen te veel druk wordt uitgeoefend. Het kan zijn dat je daardoor blokkeert en niets meer doet. Later in de week wordt dat gevoel minder. Je voelt zich evenwichtiger en snapt waarom mensen doen wat ze doen.

Steenbok 21-12 t/m 19-1

Als de Steenbok het zich kan veroorloven, zou het goed zijn om pas op de plaats te maken. Trek je terug op een plek waar je alleen kunt zijn en enkel dingen aan uw hoofd hebt als: wat eet ik vandaag? Je hebt rust nodig een ander perspectief te krijgen. Nu draai je misschien te veel in kringetjes.

Stier 21-4 t/m 20-5

Voor Stieren met schrijfaspiraties kan dit een goede tijd zijn. Wat zou je willen vertellen en graag met anderen willen delen? Of het nou de ambitie is een boek te schrijven of een blog te beginnen, het is de moeite waard een poging te wagen. Een poging kan immers tot iets uitgroeien.

Schorpioen 23-10 t/m 21-11

Als iemand iets zegt of doet waar de Schorpioen het niet mee eens is, kan ze fel reageren. Dat hoort ook wel een beetje bij de Schorpioen. Alleen deze week heb je achteraf last van je reactie. Mocht dit het geval zijn: er is natuurlijk niets mis mee om je verontschuldigingen aan te bieden…

Waterman 20-1 t/m 18-2

Voor de Waterman is het waarschijnlijk geen vakantietijd. Er is moet veel worden gedaan. Niet erg, mits je de kans krijgt om af en toe de benen te strekken. Je bent op dit moment druk bezig met geld verdienen en kunt dat goed gebruiken. Je vindt dat je daar ook wel wat voor over mag hebben.

Tweelingen 21-5 t/m 21-6

Ook deze week is goed voor de liefde, op wat voor manier deze zich ook laat zien. De Tweelingen staat stevig en positief in haar schoenen en verliefdheid geeft haar hetgevoel dat ze de hele wereld aankan. Nou ja, misschien niet de hele wereld, maar sterk ben je zeker.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Voorspellingen door Astroloog Renée Maas