Dit sterrenbeeld zou wat meer tijd in werk moeten investeren

Ram heeft deze week genoeg werk aan de winkel. Dat kan een nieuw project zijn, maar het kan ook met je partner of huis te maken hebben. Vissen verdient deze week wat extra me-time.

Je geboortegetal geeft inzicht in je persoonlijkheid. Hier vind je jouw numerologische voorspelling voor deze week.

Van 20 tot en met 26 juli 2020

De Leeuw die dat echt graag wil, kan nu het verschil maken. Maar het sleutelwoord hierbij is ‘willen’. Want al kun je jezelf soms behoorlijk inspannen, je geniet ook enorm van wat rust en comfort op zijn tijd. Het is dus aan jou om te beslissen of je ergens voor wilt gaan. Of toch niet…

Maagd 23-8 t/m 22-9

Het is iets minder druk deze week. Dat betekent dat de Maagd toekomt aan andere belangrijke dingen, zoals de boel thuis op orde krijgen. Een schoon huis met opgeruimde kasten, daar word je blij van. Ook fijn: een gezondere leefstijl en een goed gevulde voorraadkast. Daar is nu alle tijd voor.

Ram 21-3 t/m 20-4

De Ram heeft met nieuwe ontwikkelingen te maken: een project dat aandacht vraagt, een liefde die je graag spannend wilt houden, een nieuw huis waar nog een thuis van gemaakt moet worden of andere ingrijpende gebeurtenissen. Er is in ieder geval meer dan genoeg werk aan de winkel.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Op verschillende fronten gebeurt er van alles in het leven van de Weegschaal. In de liefde is er sprake van prettige ontwikkelingen, op het werk is het misschien minder positief. Je bent geneigd om veel aandacht aan je partner te geven. Waarschijnlijk is het verstandiger om nu meer in het werk te investeren.

Stier 21-4 t/m 20-5

Stieren met een bemoeizuchtige baas die in hun hek hijgt, moeten zich niet gek laten maken. Je hoeft echt niet alles meteen te doen. Wel is het handig om vriendelijk te blijven. Leg welwillend uit waarom dingen ook anders kunnen, dat komt beter over dan koppig alles afwijzen en voorkomt ruzie.

Steenbok 21-12 t/m 19-1

Heb je de afgelopen week wat afstand kunnen nemen van de dagelijkse riedel? Dan voel je jezelf nu waarschijnlijk rustiger en doelgerichter. Is het er niet van gekomen, probeer dan of het deze week alsnog lukt. Het helpt echt om zaken eens met wat afstand te bekijken.

Waterman 20-1 t/m 18-2

Er komt deze week een zekere ongedurigheid over de Waterman. Je wilt iets bereiken, maar dat lukt niet. Dit is frustrerend en zorgt dat je meer gaat doen dan goed voor je is, of juist helemaal niks meer omdat het toch tot niets leidt. Geen van beide reacties is constructief. Het helpt als je jezelf minder druk maakt.

Schorpioen 23-10 t/m 21-11

Ook deze week heeft de Schorpioen een uitgesproken mening over wat mensen doen of laten. Het verschil met vorige week: je hebt jezelf nu beter in

de hand en kiest bewust wat je wel en niet zegt. Dit maakt de sfeer minder gespannen dan vorige week en dat is ook voor jezelf een heel stuk prettiger.

Tweelingen 21-5 t/m 21-6

Er zijn niet veel mensen met wie de Tweelingen nu niet kan opschieten. je bent van nature al communicatief en spraakzaam, maar nu komt daar een extra dosis vriendelijkheid en warmte bij die maakt dat anderen het contact als extra fijn ervaren. Dit is dan ook een mooie tijd voor de Tweelingen.

Kreeft 22-6 t/m 22-7

De Kreeft bedenkt van alles om te doen en uit te voeren. Actief zijn is natuurlijk prima, maar let wel even op, want lichamelijk ben je geneigd om jezelf meer in te spannen dan verstandig is. Zet liever je hoofd eens aan het werk. Mentaal kunt u in deze periode namelijk juist heel veel aan.

Boogschutter 22-11 t/m 20-12

De Boogschutter kan het ver schoppen nu. Maar wees gewaarschuwd en vertrouw mensen niet op hun mooie blauwe ogen. Niemand is perfect. Blijf dus kritisch, maar behoud je enthousiasme. Dat klinkt moeilijk, maar dat is het niet. Streef ernaar om zo realistisch mogelijk te blijven.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Het is tijd voor wat me-time. De Vissen heeft anderen veel te bieden en doet dat ook vaak zonder erbij na te denken. Soms vergeet je dat je zelf ook wel wat liefde kunt gebruiken. Wees deze week aardig voor jezelf, neem rust, doe iets leuks en laat toe dat anderen ook eens wat aardigs terugdoen.

Voorspellingen door Astroloog Renée Maas