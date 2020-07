Leeuw? Dan voelen veel mensen zich tot je aangetrokken deze week

De Ram heeft deze week extra energie, maar daar is niet iedereen blij mee. Als ze je willen afremmen, moet je dat maar een beetje toelaten. De Weegschaal moet opletten wie wel affectie wil ontvangen en wie niet.

Je geboortegetal geeft inzicht in je persoonlijkheid. Hier vind je jouw numerologische voorspelling voor deze week.

Van 27 juli tot en met 2 augustus 2020

Leeuw 23-7 t/m 22-8

De Leeuw wil in het middelpunt van de belangstelling staan deze week. Normaal gesproken houd je al van aandacht, maar nu is die onontbeerlijk voor een goed gevoel over jezelf. Er zijn veel mensen die zich tot je aangetrokken voelen, dus met die aandacht komt het goed. Maar laat je niet naar de mond praten.

Maagd 23-8 t/m 22-9

Het is belangrijk dat de Maagd met anderen tot een gezamenlijk standpunt komt. Dat zal niet meevallen, want ieder heeft eigen argumenten én een eigen agenda. Je bent zelf deze week uitstekend in staat om daar overheen te stappen en het grotere plaatje te zien.

Ram 21-3 t/m 20-4

In gewone doen is de Ram al energiek, maar nu heb je extra veel energie. Zelfs na lang en hard werken heb je nog de behoefte om dingen te doen. Al lijk je zelf niet moe te worden, anderen worden dat waarschijnlijk wel van jou. Als ze je willen afremmen, moet je dat maar een beetje toelaten.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Het gaat de Weegschaal makkelijk af om affectie te tonen. Dat valt goed bij de meeste mensen, die zullen warm reageren. Maar er kan ook iemand zijn die geen boodschap heeft aan zo’n liefdevolle manier van doen. Let dus op wie wel affectie wil ontvangen en wie niet.

Stier 21-4 t/m 20-5

Soms heeft de Stier het gevoel met de verkeerde dingen bezig te zijn. Je zou in ieder geval soms liever heel andere dingen willen doen. Vooral aan het begin van de week kan dit leiden tot onvrede. Niets voor de goedgemutste Stier… Kijk eens wat jezelf aan de situatie kunt veranderen.

Steenbok 21-12 t/m 19-1

De Steenbok vindt het belangrijk om bevindingen met anderen te bespreken en hen te overtuigen. Dat levert spanning op, misschien zelfs tegenstand. Het gaat je om de inhoud van de boodschap, maar het zou helpen als je niet voorbijgaat aan de manier waarop die wordt overgebracht.

Schorpioen 23-10 t/m 21-11

Er lijkt een kink in de kabel te komen van sommige plannen van de Schorpioen. Gelukkig ben je niet voor één gat te vangen en opgeven is er niet bij. Wel is het verstandig om te achterhalen waarom dingen anders lopen dan gedacht. Misschien is er aan de basis iets wat verandering behoeft?

Waterman 20-1 t/m 18-2

De Waterman voelt zich fit en is vol zelfvertrouwen. Er hoeft dus niets in de weg te staan om vooruit te komen in het werk. Wel loop je het risico om iets verkeerds te zeggen tegen iemand die je juist mee moet krijgen. Je humor kan wat cynisch zijn, kijk daar deze week een beetje mee uit.

Tweelingen 21-5 t/m 21-6

Voor Tweelingen met een artistieke aanleg levert het nu veel plezier op om hier iets mee te doen. Misschien denk je dat je talenten eerder op het gebied van woorden dan van beelden liggen, maar het kan geen kwaad om jezelf op dit terrein eens uit te dagen. Wie weet welke talenten er nog zitten.

Kreeft 22-6 t/m 22-7

De Kreeft voelt zich goed aan het begin van de week. Dat wordt later wat minder, maar daar is wel wat aan te doen. Het helpt namelijk wanneer je jezelf meer uit en vaker praat over dingen die je raken. Bespreek deze zaken met een partner of goede vriendin en je zult zien dat je jezelf beter gaat voelen.

Boogschutter 22-11 t/m 20-12

De Boogschutter is momenteel zeer creatief, maar het ontbreekt even aan discipline. Dat is onfortuinlijk, want daardoor laat je misschien de kans lopen om echt vorm te geven aan plannen. Kijk eens of het lukt om andere mensen erbij te betrekken, misschien kunnen zij je bij de les houden.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Mocht de Vissen met een meningsverschil te maken hebben, dan is een compromis nu prettiger dan een harde confrontatie. Harmonie voelt beter, maar het is ook gewoon makkelijker. Misschien vind je het momenteel lastig om je te beheersen, waardoor je meer eet en snoept dan anders.

Voorspellingen door Astroloog Renée Maas