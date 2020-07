Horoscoop: Waterman staat een pittige klus te wachten en ook Maagd krijgt het moeilijk

Voor de Leeuw geldt deze week: hoe ruimer je de dingen ziet, hoe royaler de beloning kan zijn. Voor de Waterman kan er deze week een pittige klus op haar pad komen.

Je geboortegetal geeft inzicht in je persoonlijkheid. Hier vind je jouw numerologische voorspelling voor deze week.

Van 3 tot en met 9 augustus 2020

Wat de Leeuw deze week begint, heeft grote kans van slagen én ze kan nog lang plezier hebben van de resultaten. Je houdt ervan om de dingen groot aan te pakken. Misschien is deze tijd daar extra geschikt voor, want hoe ruimer je de dingen ziet, hoe royaler de beloning kan zijn.

Maagd 23-8 t/m 22-9

Over een paar weken begint de periode van de Maagd. Goed nieuws, want dan gaan er leuke dingen gebeuren. Een fijn vooruitzicht en dat kan de Maagd wel gebruiken, want deze week is niet echt om over naar huis te schrijven. Blijf toch optimistisch, veel komt uiteindelijk goed.

Ram 21-3 t/m 20-4

De Ram blaakt nog steeds van de energie en wil graag lekker actief bezig zijn. Daarnaast wil zij zichzelf laten gelden, ze wil dat anderen haar zien én rekening met haar houden. En dat lukt! Mensen zien je staan, ze zijn onder de indruk van je en zullen je zeker niet voor de voeten lopen.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Maak jezelf in deze tijd niet te druk over je werk. Ook niet als het even niet zo vlot of als het niet direct lukt om een nieuwe baan te vinden. In het

najaar komen er kansen genoeg! Nu is het voor een Weegschaal een goede tijd om door te brengen met de mensen van wie ze houdt.

Stier 21-4 t/m 20-5

Zolang je er maar voor zorgt dat je op goede voet blijft met mensen die het voor het zeggen hebben, is er voor de Stier geen vuiltje aan de lucht. Maar lukt dat? Het kan problemen geven door aan een standpunt vast te blijven houden. Zie het verschil tussen standvastig of inflexibel zijn.

Steenbok 21-12 t/m 19-1

Mocht de Steenbok met een meningsverschil te maken krijgen, dan zal het niet meevallen om eruit te komen. Een compromis zou het beste zijn, maar het is de vraag of de Steenbok daartoe bereid is. Hulp van een onpartijdige derde kan uitkomst bieden, mits je jezelf openstelt voor adviezen.

Schorpioen 23-10 t/m 21-11

De Schorpioen heeft behoefte aan een beetje romantiek in haar leven, zij is de afgelopen tijd waarschijnlijk druk met haar werk geweest. Of dit de juiste tijd is voor de liefde hangt ook af van je eigen houding. Het kan in elk geval geen kwaad om aandacht aan je uiterlijk te besteden.

Tweelingen 21-5 t/m 21-6

Een creatieve periode voor de Tweelingen. Iets wat mensen niet alleen leuk vinden, maar waaraan zij ook een steentje willen bijdragen. Mocht je aan een leuk nieuw project beginnen, dan kun je op de steun en zelfs daadwerkelijke hulp van mensen uit je omgeving rekenen. Een fijne tijd voor Tweelingen!

Waterman 20-1 t/m 18-2

Deze week kan er een pittige klus op je pad komen. Een Waterman helpt graag en de eerste impuls zal zijn om ‘ja’ te zeggen. Als blijkt dat het tegenvalt, is het lastig om je terug te trekken. Beter is het om vooraf af te spreken dat je mag stoppen na een proefperiode.

Boogschutter 22-11 t/m 20-12

In deze periode kan de Boogschutter met grote en ingrijpende veranderingen te maken krijgen. Dat zijn positieve veranderingen, dus daar hoeft zij

niet van te schrikken en zij kan daar zelf een groot aandeel in hebben. Wacht niet af wat er gebeurt, maar neem het heft in eigen handen.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Vissen voelt zich prima! Al doet haar partner moeilijk, vragen de kinderen veel aandacht of is de baas onberekenbaar: zij kan het allemaal handelen. Vissen laat zich deze periode niet gek maken door anderen, maar tilt anderen juist naar een hoger niveau.

Kreeft 22-6 t/m 22-7

Halverwege de week voelt de Kreeft zich één met de mensen om haar heen. In de dagen ervoor en erna zijn iets meer strubbelingen, maar dat kan komen doordat je dan nogal in jezelf gekeerd bent. Je doet er goed aan open te zijn over zakelijke aspecten én alles wat je gevoelsmatig bezighoudt.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Voorspellingen door Astroloog Renée Maas