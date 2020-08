Horoscoop: dit sterrenbeeld kan wel wat extra zelfvertrouwen gebruiken

De week brengt gezelligheid in het leven van de Ram. Dat maakt eet- en drinkverleidingen lastig te weerstaan. Voor de Kreeft is het belangrijk dat ze iets doet waar ze blij van wordt en Steenbok wordt uitgedaagd iets te doen wat ze nog nooit heeft gedaan.

Je geboortegetal geeft inzicht in je persoonlijkheid. Hier vind je jouw numerologische voorspelling voor deze week.

Van 10 tot en met 16 augustus 2020

Mijmeringen typeren de week. Gevoelens uit het verleden kunnen de Leeuw dwarszitten. Wees niet te streng voor jezelf. Wie mild is en eigen fouten als menselijk accepteert, kan ook vriendelijk zijn naar anderen. De Leeuw toont veel begrip voor klein en groot leed, ook voor (huis)dieren, en maakt nieuwe vrienden.

Maagd 23-8 t/m 22-9

De Maagd trekt zich minder aan van andermans negativiteit, waardoor ze alles wat mooi is kraakhelder ziet. Misschien balanceer je nog tussen het loslaten van oude patronen en een nieuwe, vrijere manier van leven waarin je jezelf mag laten zien. De Maagd krijgt een voorproefje van dat laatste.

Ram 21-3 t/m 20-4

De week brengt gezelligheid in het leven van de Ram. Dat maakt eet- en drinkverleidingen lastig te weerstaan. Rammen met negatieve ervaringen krijgen deze week weer vertrouwen in de medemens. Kleine, lieve gebaren van vriendschap en liefde kunnen je tot tranen roeren.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Een goede week om uitgestelde klussen aan te pakken. Weegschalen die voorheen twijfelden hoe ze mensen tegengas konden geven, zijn nu daadkrachtig genoeg om op diplomatieke wijze te vertellen waar het op staat. Naast je to-do-lijstje is er ook ruimte om te reflecteren op uw vooruitgang.

Stier 21-4 t/m 20-5

De Stier maakt deze week een vredelievende indruk. Zelfs als je iemand iets vertelt wat diegene niet graag hoort, wordt uw openheid gewaardeerd. Grootse plannen kunnen nu vorm krijgen. Dit is hét moment om relationele toekomstwensen in geuren en kleuren te schetsen.

Steenbok 21-12 t/m 19-1

Mogelijk heeft de Steenbok wat ruimte nodig. Vallen er wonden te likken? Je bent misschien een beetje moe van uw eigen gevoeligheden; je wist niet dat je ze had! Uit de band springen is niet des Steenboks, maar iets doen wat je nog nooit hebt gedaan, is nu de beste opkikker voor je zelfvertrouwen.

Waterman 20-1 t/m 18-2

Voelt het dagelijkse leven wat gecompliceerd? Gefeliciteerd! Innerlijk tumult heeft vaak te maken met groei. Die volle agenda wordt deze week moeiteloos afgewerkt, de Waterman is heel energiek. Ook communicatie verloopt deze week gladjes; het tonen van je ware gezicht trekt mensen aan.

Schorpioen 23-10 t/m 21-11

De Schorpioen heeft de afgelopen tijd heel wat problemen opgelost en is in haar element. Wie deze week iemand wil overtuigen, moet uitkijken voor discussies. Je wilt respect, maar anderen schrikken van zo veel vuur in je ogen. Bedenk dat het de toon is die de muziek maakt en anderen op gang helpt.

Tweelingen 21-5 t/m 21-6

De Tweelingen koestert verwachtingen en probeert deze week haar omgeving in haar straatje te lokken. Bedenk dat niemand gedachten kan lezen. Voorkom misverstanden, vertel wat je wilt. Vrijgezel? Uw verbeeldingskracht wordt gestimuleerd door iemand die heel anders is dan je.

Boogschutter 22-11 t/m 20-12

De Boogschutter is rap van tong deze week en ontmoet mensen die net zo helder en assertief zijn. Een goede week om gezondheidsadvies in te winnen. Of om bij geliefden iets ter sprake te brengen wat je dwarszit. Laat hen vervolgens vrij om er iets mee te doen, dat kan voor leuke verrassingen zorgen.

Vissen 19-2 t/m 20-3

De Vissen gaat deze week voortvarend te werk. Verbaal weet ze mensen te raken. Noodkreten negeren vindt ze nu extra lastig. De Vissen zorgt, en zorgt nog wat meer. Ze leert steeds meer helpen zonder anderen te willen veranderen. Medemensen interesseren je meer dan anders, dus zoek ze vooral op.

Kreeft 22-6 t/m 22-7

Zijn mijn idealen eigenlijk wel míjn eigen idealen? Dat houdt de Kreeft bezig. Misschien heb je wel te veel naar andermans ideaalbeelden geleefd. Gesprekken met vrienden kunnen zowel verwarrend zijn als helderheid geven. Iets doen waar je blij van wordt, is een goed idee.

Voorspellingen door astroloog Viola Robbemondt