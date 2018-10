Horoscoop: de Leeuw moet haar telefoon op stil zetten

De Boogschutter voelt zich deze week gewaardeerd, maar de Stier zit juist niet goed in haar vel. Voor de Maagd liggen er kansen op het gebied van de liefde: een nieuwe partner of juist een extra dimensie in je bestaande relatie? Het kan deze week allemaal.

Van 8 tot en met 14 oktober 2018.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Ook deze week ontbreekt het de Weegschaal niet aan mannelijke belangstelling. Dat streelt het ego, maar deze aandacht kan met een slimme aanpak meer opleveren. Laat de mannen bijvoorbeeld hun diensten aanbieden, en accepteer die ook. Oké, we kunnen bijna alles zelf, maar een beetje hulp is best prettig.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Een enkele Schorpioen wil deze week nog wel wat tijd vrijmaken om een ander te helpen. Maar eerlijk gezegd is het grootste deel momenteel zo gericht op eigen plannen en doelen, dat de behoeften van anderen naar de achtergrond verdwijnen. Jammer, want af en toe iets doen voor een ander geeft een prettig gevoel.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Er is sprake van wederkerigheid in het leven van de Boogschutter: wie een ander helpt, kan daar prompt iets voor terug verwachten. Je trakteert iemand en wordt snel zelf weer uitgenodigd. Het geeft een rijk gevoel om gewaardeerd te worden door de mensen die belangrijk voor je zijn. Dat haalt ook het beste in je naar boven.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Op relatiegebied is er sprake van stilstand. Dat is niet erg als je dit prima vindt. Maar Steenbokken die hopen op verbeteringen in de liefde, zullen hier niet blij mee zijn. Gelukkig zijn er in december aangename ontwikkelingen te verwachten. Tot die tijd zal het pappen en nathouden zijn. Gelukkig heb je veel geduld.

Waterman

20-1 t/m 18-2

De Waterman maakt in deze periode indruk op andere mensen. Daar is niets bijzonders voor nodig, het gebeurt vanzelf, gewoon door wie je bent. Ga dus liever niet lopen opscheppen en probeer geen gebakken lucht te verkopen, dat is nergens voor nodig. Het werkt zelfs averechts. Vertrouw liever op je natuurlijke charme.

Vissen

19-2 t/m 20-3

Het lijkt voor de Vissen wel alsof deze week het leven in een hogere versnelling komt. Gebeurtenissen volgen elkaar in rap tempo op en soms gebeurt er van alles tegelijk. Gelukkig zijn veel van deze voorvallen prettig. Ze stimuleren je om je meer in te spannen, zodat het lukt om veel voor elkaar te krijgen.

Ram

21-3 t/m 20-4

Voor de Ram die een halfjaar geleden aan iets nieuws is begonnen, komt nu het moment waarop zal blijken of het succesvol is. Voor een deel hangt dit af van eerdere inspanningen. Als die achteraf gezien te wensen overlaten, is het nog niet te laat om de zaken alsnog ten goede te keren. Gewoon nog even je best doen.

Stier

21-4 t/m 20-5

De Stier zit niet goed in haar vel deze week. Je vriendelijke zelf lijkt verdwenen en je reageert bozig in situaties waarin dat niet echt terecht is. Het gekke is: je ziet het en baalt ervan, maar het lukt op dit moment niet om het anders aan te pakken. Gelukkig is het slechts een fase, volgende week gaat het alweer beter.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

In deze tijd beschikt de Tweelingen over veel levenskracht. Dat voelt heerlijk, vooral als je normaal gesproken niet zo energiek bent. Maar ook als je al heel actief bent, want het lukt nu beter dan ooit om te focussen op één ding tegelijk in plaats van de aandacht te versnipperen. Het resultaat is er dan ook naar!

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Met het werk schiet het deze week niet zo op voor de Kreeft. Maar het is geen probleem om op dat gebied even een stapje terug te doen. Het is nu belangrijker om contact te hebben met mensen die je dierbaar zijn. Dat is nodig voor een goede emotionele balans in je leven. En werk? Dat komt daarna wel weer.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

Misschien is het voor de Leeuw niet zo’n gek idee om deze week de telefoon een tijdje op stil te zetten. Haal het geluid eraf, dan verdwijnt ook de noodzaak om op iedere melding te reageren. De rust die dat geeft, heb je echt even nodig. Een ding is zeker: de wereld zal niet vergaan wanneer je tijdelijk niet bereikbaar bent.

Maagd

23-8 t/m 22-9

Voor de Maagd liggen er kansen om een nieuwe geliefde tegen het lijf te lopen. Al gelukkig met een partner? Dan is dit een periode waarin de relatie een extra dimensie kan krijgen. En als je geen partner hebt en daar ook niet op zit te wachten, is dit een tijd waarin je heel tevreden bent met de gang van zaken.

Voorspellingen door astroloog Renée Maas.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!