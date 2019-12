Horoscoop: de Stier en Maagd gaan een lastige kerstweek tegemoet

De kerstweek heeft behoorlijk wat in petto. Vooral voor de Stier en de Maagd kan het lastig worden. De Stier heeft moeite met afwijzingen op uitnodigingen en de Maagd botert even niet zo goed met haar broer of zus.

Van 23 december tot en met 29 december 2019

Advertentie

Steenbok

21-12 t/m 19-1

De Steenbok staat aan de vooravond van een tijd waarin zij grote stappen voorwaarts in haar carrière kan maken. Pas volgend jaar maart zijn resultaten te zien, maar het gaat nu al de goede richting uit. Ook al zijn het nu nog kleine stapjes, heb geduld en weet dat voor grote dingen tijd nodig is.

Waterman

20-1 t/m 18-2

Er komt voor de Waterman een tijd van vernieuwing aan. Dat zag je al aankomen en dat gaf de afgelopen tijd spanning. Maar die spanning verdwijnt en daar komt opwinding en enthousiasme voor in de plaats. Geniet intussen van de feestdagen en van het samenzijn. Zorg ervoor dat je onder de mensen bent.

Vissen

19-2 t/m 20-3

Bij de Vissen is het druk, druk, druk. Of ze nu op haar werk is en daar het nodige voor haar kiezen heeft, of dat ze thuis het vuur uit jaar sloffen loopt (of beide): er is steeds zoveel te doen. Misschien komt dat doordat jij degene bent die ziet wat er moet gebeuren. Vraag ook eens anderen om in te springen.

Ram

21-3 t/m 20-4

Het gaat de goede kant op met de energie van de Ram. Niet dat ze weinig energie had, maar er komt vooral verandering in het plezier dat ze er in heeft haar energie te gebruiken. Je gaat de dingen steeds meer met overgave doen en dat maakt dat de kwaliteit van je werk er ook op vooruit gaat.

Stier

21-4 t/m 20-5

Meer dan anders steekt de Stier haar nek uit. Misschien nodig je mensen uit waar je tegenop kijkt. Als ze dan niet op uw uitnodiging reageren, word je onzeker en vraag je je af of je jezelf niet nodeloos kwetsbaar hebt opgesteld. Maar een afwijzing hoeft niet met jou persoonlijk te maken te hebben. Mensen kunnen zo hun eigen redenen hebben.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

De Tweelingen is geneigd om zichzelf in deze tijd behoorlijk onder druk te zetten. Ze vraagt veel van zichzelf en verwacht ook veel van anderen. Dat wil je niet laten blijken, dus je moppert een beetje in jezelf. Maar anderen zijn niet gek en voelen jouw ontevredenheid heus wel aan. Als het lukt om je houding te veranderen, verandert er veel ten goede.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Zijn er nog klusjes die je voor het einde van het jaar gedaan wilt krijgen? Maak er dan nu nog werk van en laat je niet te veel afleiden door wat er verder om je heen gebeurt. De Kreeft krijgt straks met een periode te maken waarin ze net wat minder doortastend is en misschien wel net over wat minder zelfvertrouwen beschikt. Sla dus nu nog even spijkers met koppen.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

Zoek je een partner? Dit is niet de beste tijd om op vrijersvoeten te gaan. Je komt niet op uw best over en je maakt waarschijnlijk nu ook niet de meest gelukkige keuzes. Het zonnetje gaat over een tijdje vanzelf wel weer schijnen voor de Leeuw. Beter is het om nu vooral je tijd aan de relatie met je familie te besteden, daar valt in deze week meer winst te behalen.

Maagd

23-8 t/m 22-9

Het is de vraag of het de Maagd lukt om deze week goed met haar broers of zussen op te schieten. De mogelijkheid bestaat dat oude irritaties naar boven komen. Dit kan ze oplossen, maar het zal nogal wat inspanning, wijsheid en tolerantie van haar vragen. Zie je dat niet zitten, dan kun je je altijd nog op anderen richten, dat zal minder werk zijn.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

De Weegschaal voelt een behoefte om haar kennis over te dragen. Nou weet je waarschijnlijk ook heel veel, want de meeste Weegschalen zijn leergierig. Maar het is de vraag of anderen op die kennis zitten te wachten. Zorg ervoor dat je goed afstemt op wat anderen leuk of interessant vinden en leg hun niets op.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Deze week voelt de Schorpioen de behoefte af en toe een uurtje lekker op zichzelf te zijn. Weg uit de drukte en doen wat ze wil. Er is geen enkele reden waarom je jezelf dat niet zou toestaan. Daarna ben je namelijk veel prettiger gezelschap voor anderen, dus uiteindelijk heeft iedereen er baat bij.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Deze week wordt genieten, Boogschutter. Dat komt niet alleen doordat het contact met anderen prettig verloopt, maar ook omdat je zelf zo goed in je vel zit en plezier hebt in de dingen die je doet. Gebruik deze periode om plannen te maken. Je kunt de meest lucratieve (en visionaire) invallen krijgen.

Voorspellingen door astroloog Renée Maas.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!