Horoscoop: Leeuw wil iemand in vertrouwen nemen en Vissen zit vol plannen

Het is een goede week voor de sportende Waterman en de Stier. De Leeuw heeft de behoefte om iemand in vertrouwen te nemen.

Waterman

20-1 t/m 18-2

Voor de sportende Waterman is de kans om te winnen deze week groot, ook in vriendschappelijke potjes en óók in andere situaties waarin sprake is van competitie. Daarvoor hoeft je jezelf niet eens extra uit te sloven, het lukt gewoon om precies op het juiste moment te knallen.

Vissen

19-2 t/m 20-3

De Vissen zit vol plannen, het ene nog leuker dan het ander. Of de baas dat ook vindt, is een ander verhaal. Maar dankzij je eigen geloof in de waarde van je ideeën en een flinke portie natuurlijke charme lukt het uiteindelijk toch om ze erdoor te krijgen.

Ram

21-3 t/m 20-4

De afgelopen tijd heeft de Ram kracht laten zien, en dat blijft de komende weken nog even zo. Daardoor geven anderen je alle ruimte om zaken tot een succesvol einde te brengen. Zij weten dat het goed komt. En als er naar een leider wordt gezocht, is wel duidelijk wie dat moet zijn.

Stier

21-4 t/m 20-5

Voor Stieren met een leidinggevende positie werkt het nu beter om consensus te krijgen dan om je wil aan anderen op te leggen. En wat blijkt: het kost niet eens zo veel extra tijd om naar mensen te luisteren en hun ideeën mee te nemen in de overwegingen.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

De Tweelingen die eerder riskante plannen heeft gesmeed, krijgt nu van alles voor elkaar. Geweldig, maar er zullen ook mensen zijn die dit onterecht vinden. Dat kunnen zij op een hinderlijke manier laten merken. Bedenk dat het hun probleem is, voorkom dat het jouw probleem wordt.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Als de Kreeft zich érgens prettig voelt, is het in besloten kring. Dat geldt momenteel extra, want het voelt alsof de grote boze buitenwereld je vijandig gezind is. Dit klopt niet, maar het is soms lastig om signalen van ‘vreemden’ te interpreteren. Dat gaat stukken makkelijker met intimi.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

De Leeuw heeft de behoefte om iemand in vertrouwen te nemen. Iemand om mee te praten over zaken die je jezelf aantrekt. Kies zorgvuldig, dus niet voor een jaknikker of voor mensen die alleen maar meehuilen, maar voor iemand die meeleeft én die eerlijk zegt waar het op staat.

Maagd

23-8 t/m 22-9

Iedereen moet af en toe buitenlucht opsnuiven. De Maagd is geneigd om liever binnen te blijven, maar dat is een slechte zaak. Het risico bestaat dat er dan niets meer uit je handen komt. Daar wordt niemand vrolijk van. Naar buiten dus, en dan fris en tintelend de handen uit de mouwen.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

De Weegschaal die de afgelopen tijd plannen heeft gemaakt, ziet dat deze goed vorderen. Het kan zijn dat sommige mensen niet achter deze activiteiten staan. Lastig, want je hebt het liefst dat alle neuzen dezelfde kant op wijzen. Maar ook zonder hun steun kan er veel worden bereikt.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

De Schorpioen maakt het ene afspraakje na het andere. Misschien met een nieuwe liefdespartner, maar de kans is groter dat het om uitstapjes met vriendinnen gaat of dat bevriende echtparen langskomen voor een kop koffie of een etentje. Je bent er druk mee – en vindt dat alleen maar leuk.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Begin deze week zijn er mensen die de Boogschutter dwarszitten. Of, dat kan ook, de Boogschutter is zelf degene die anderen voor de voeten loopt. Praat het uit, dan is alles snel weer koek en ei en overschaduwt niets je creatieve successen aan het eind van de week.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

De Steenbok is ook deze week nog steeds lekker ontspannen, maar gelukkig niet meer zo passief als de afgelopen tijd. Het is immers fijn om actief te zijn en te merken dat dit van alles oplevert. Want één ding is zeker: er komt veel goeds uit je handen als je eenmaal aan de slag gaat.

Voorspellingen door astroloog Renée Maas.