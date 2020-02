Horoscoop: voor Maagd is het belangrijk dat ze deze week bij zichzelf blijft 

De Kreeft weet deze week niet goed wat ze wil. Voor de Maagd is het belangrijk dat ze bij zichzelf blijft.

Van 17 februari tot en met 23 februari 2020

Vissen

19-2 t/m 20-3

Voor de Vissen is het deze week een mooie tijd de familiebanden aan te halen. Zo kun je ontdekken hoe veel je met je familie deelt en hoe waardevol dit is. Het is ook een goede tijd om contact met je buren te leggen of hen vaker te bezoeken. Je zult zien dat ze het leuk vinden je beter te leren kennen.

Ram

21-3 t/m 20-4

De Ram is iemand die vaak zelf initiatief neemt. Ze staat er niet bij stil dat ze daarmee soms het gras voor andermans voeten wegmaait. Dat kan deze week het geval zijn en tot een botsing leiden. Zorg ervoor dat het anderen duidelijk wordt, dat je vooral vanuit enthousiasme handelt.

Stier

21-4 t/m 20-5

Het zit de Stier mee deze week. Projecten waar je eerder aan begon, die leken te stagneren, komen nu in beweging. Daardoor voel je jezelf een stuk energieker en ondernemender. Je pakt veel aan, komt in contact met leuke mensen en geniet van de vooruitgang.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

Aan het begin van de week baalt de Tweelingen vanwege kleine dingen. Dat is de moeite niet waard, toch maakt je jezelf druk. Later in de week voelt je jezelf minder gestrest, ben je beter in staat te relativeren en krijgt je gevoel voor humor weer de overhand.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

De Kreeft weet deze week niet goed wat ze wil. Misschien is dat zelfs al een tijdje het geval. Je kunt je gevoel ten aanzien van nieuwe mogelijkheden niet plaatsen. Zorg ervoor dat je duidelijkheid krijgt en dat je zeker weet of je iets echt graag wil. En zolang er twijfel is… niet oversteken!

Leeuw

23-7 t/m 22-8

Het heeft voor de Leeuw weinig zin in deze tijd haast te willen maken. De boel willen forceren doet je geen goed. Zie deze tijd als een kans je zaken op orde te brengen voor je verdergaat met je plannen. Vergeet intussen niet te genieten van de mooie dingen van het leven.

Maagd

23-8 t/m 22-9

Het wordt voor de Maagd steeds duidelijker waar ze haar prioriteiten moet leggen. Dat is goed nieuws, daardoor krijgt je meer richting en wordt doelen stellen makkelijker. Ga situaties waarin je anderen veel moet uitleggen uit de weg en blijf bij jezelf en dat wat je helder voor ogen hebt.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

De Weegschaal heeft een pauze nodig. Even de boel de boel laten. Om dat te kunnen doen, zul je het een en ander moeten regelen en er tegen moeten kunnen dat je zaken aan anderen overlaat. Maar daarna is het heel prettig te ervaren dat de druk op je schouders minder is.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Deze week zit de Schorpioen met de meeste mensen op eenzelfde golflengte. Je voelt iedereen goed aan en je hebt ook het gevoel dat men je begrijpt. Er kan echter iemand zijn met wie het net wat minder klikt. Je hebt de neiging op die ene persoon te focussen, doe dat niet.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Het contact met haar partner verloopt beter als de Boogschutter samen dingen onderneemt, dan wanneer ze alles wil bepraten. Soms is het zelfs beter plezierig bij elkaar te zijn zonder iets te doen of zeggen. Maar als je dan toch je mond niet kunt houden, houd het dan ontspannen.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Er komt voor de Steenbok een nieuwe periode van werken aan. Het wordt een tijd waarin je beter gaat presteren en waarin je inspanningen meer opleveren dan hiervoor. Je hebt daar vooral plezier van als je dit met anderen kunt delen. Zorg er daarom voor dat je de relatie met je partner goed houdt.

Waterman

20-1 t/m 18-2

De Waterman is een vriendelijk mens, warm, sociaal, slim en goedmoedig. Maar ze kan ook eigenwijs zijn. Dat is nu niet het geval, je goede eigenschappen zorgen ervoor dat je andere mensen voor je inneemt. En zelfs al ben je wat eigenwijs, niemand zal je dat kwalijk nemen.

Voorspellingen door astroloog Renée Maas.