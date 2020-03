Horoscoop: goed nieuws op liefdesgebied voor de single Stier

Het is geen goede week voor de Ram. Zij is deze week licht ontvlambaar en kan onverwachts flink uitschieten. De Schorpioen krijgt deze week hulp uit overwachte hoek.

Vissen

19-2 t/m 20-3

Iemand doet zijn best om een verrassing voor de Vissen te regelen. Misschien voor haar verjaardag of gewoon omdat hij of zij van haar houdt. Reageer verrast, zelfs als je iets in de gaten hebt. Laat in elk geval merken dat je het waardeert en geniet ervan.

Ram

21-3 t/m 20-4

Deze week is de Ram licht ontvlambaar. Zelfs als alles naar wens verloopt kan ze ineens uitschieten. Zo’n aanval zie je zelf niet eens aankomen. Blus gestichte brandjes gelijk, dan zal er weinig aan de hand zijn en is het je ook meteen vergeven.

Stier

21-4 t/m 20-5

Er komt voor de Stier een gunstige periode aan wat de liefde betreft. Heb je al een partner, dan ga je meer samen doen en geniet je daar met volle teugen van. Ben je op zoek naar een partner? Blijf dan niet op de achtergrond, maar laat van je zien en horen.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

Over een paar weken komt de carrière van de Tweelingen in de lift. Daar kan ze nu de voorboden al van zien. Lig je met je leidinggevende of baas overhoop, dan wordt het tijd dit bij te leggen of manieren te zoeken wat minder afhankelijk van hem of haar te zijn.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Financieel lopen de zaken voor de Kreeft op rolletjes. Als ze zich niet te buiten gaat aan dingen die ze niet echt nodig heeft, tenminste. Deze week kun je ineens behoefte hebben om flink geld uit te geven. Omdat het je nu even aan overzicht ontbreekt, kun je dit beter laten.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

De Leeuw voelt zich onzeker, maar straalt dit niet uit. Voor haar omgeving lijkt ze een toonbeeld van zelfvertrouwen. Kijk uit dat u niet gaat overcompenseren en u anders gaat voordoen dan u bent. Het is niet erg aan anderen toe te geven dat u ook niet alles weet of kunt.

Maagd

23-8 t/m 22-9

De Maagd kan geluk hebben in de liefde en op financieel vlak. Het enige wat je in deze tijd moet zien te voorkomen, is dat je in de clinch raakt met je werkgever. Als je onenigheid krijgt, is de kans groot dat hij of zij aan het langste eind trekt.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Deze week voelt de Weegschaal zich beter dan de afgelopen tijd. Hoewel de omstandigheden niet echt zijn veranderd, is ze opgewekter en ziet ze sneller het positieve. Bovendien hebt u leuke gesprekken die u als waardevol ervaart en waaraan u zich optrekt.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Het gaat best goed met de Schorpioen, ze maakt vorderingen en krijgt hulp. Het grappige is dat die hulp komt van iemand van wie je aanvankelijk weinig verwachtte. Je gaat deze persoon hierdoor met andere ogen bekijken. En wat je ziet, bevalt je eigenlijk wel.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Niet alle afspraken die je met anderen maakt gaan deze week door. Als iemand op het laatste moment afbelt of helemaal niets laat horen, is dat irritant. Maar de Boogschutter is niet het type dat lang bij de pakken neerzit, ze verzint gewoon iets anders.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

De Steenbok ruikt overal kansen. In financieel opzicht weet ze waar ze haar voordeel kan halen, maar ook op het gebied van relaties ziet ze mogelijkheden. Je hebt in de gaten wat anderen voor je kunnen betekenen, maar ook wat je voor hen kunt doen. Tijd voor een samenwerking?

Waterman

20-1 t/m 18-2

Het kan zijn dat de Waterman deze week een afstand voelt tussen haar en haar partner. Het beste wat ze kan doen is praten. Zoek het contact, vertel waar je mee bezig bent en nodig je partner uit hetzelfde te doen. Alleen het gesprek al maakt dat je zich een stuk beter voelt.

Voorspellingen door astroloog Renée Maas