Horoscoop: het wordt een pittige week voor de Weegschaal

De Schorpioen houdt wel van iets wat afwijkt. Tijd voor een nieuwe traditie? De Waterman krijgt deze week goed nieuws.

Meer weten over jouw weekvoorspelling? Bekijk dan jouw persoonlijke Numeroscoop hier

Advertentie

Van 24 februari tot en met 1 maart 2020

Vissen

19-2 t/m 20-3

De Vissen is deze week een graag geziene gast. Je bent gezellig en toont in gesprekken veel interesse in de ander, waardoor deze zich echt gezien en gehoord voelt. Ook zakelijk gaat het goed, onderhandelingsgesprekken verlopen voorspoedig en je kunt goede compromissen sluiten.

Ram

21-3 t/m 20-4

De Ram is niet bepaald besluiteloos te noemen. Je weet doorgaans goed wat je wilt en voegt de daad bij het woord. Vreemd dat anderen er zo lang over doen om knopen door te hakken. Probeer mensen hun eigen tempo te gunnen, hoe traag dat in jouw ogen misschien ook is.

Stier

21-4 t/m 20-5

Het is een fijne tijd voor de Stier. Je bent lekker aan het werk, geniet van wat je doet en van de resultaten. Er is volop gelegenheid om met anderen over jouw passies te praten en zij prijzen jouw inzet en enthousiasme. Die complimenten zijn niet per se nodig, maar wél leuk om te horen!

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

De Tweelingen wil graag alles in 1 keer goed doen en is niet het type dat werk steeds een beetje bijschaaft zodat het stapje voor stapje beter wordt. Je houdt van snel en efficiënt en zo gaat het deze week ook. Let wel op dat je er geen groot probleem van maakt wanneer je toch een steekje laat vallen.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Deze week kan iemand de Kreeft uitdagen. Of misschien probeert iemand je over te halen om iets te doen. Dat is geen probleem als daarmee de ander geholpen is en je er zelf niet minder van wordt. Maar wanneer er iets wordt gevraagd wat niet bij je past, is het verstandiger om nee te zeggen.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

Ook deze week doet de Leeuw er goed aan om de tijd te nemen voor dingen. Door pauzes in te lassen, ontstaat er ruimte om sommige zaken te heroverwegen en eventueel anders aan te pakken. Dat lijkt zonde van de tijd, maar het resultaat zal uiteindelijk alleen maar beter worden.

Maagd

23-8 t/m 22-9

De doelen die de Maagd zichzelf eerder stelde, zijn niet uit de lucht komen vallen. Laat je dus niet beïnvloeden door mensen die daar andere ideeën over hebben. Je bent altijd de eerste die zich meldt wanneer er om hulp wordt gevraagd, maar nu is het ook belangrijk om voor jezelf op te komen.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Deze week heeft de Weegschaal het moeilijk. Je zit niet echt goed in je vel en anderen zetten je onder druk. Probeer dit keer gewoon maar te accepteren dat je weinig invloed op de situatie hebt en gebruik je energie liever voor zaken waar je wél iets aan kunt veranderen.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Zaterdag is het schrikkeldag en de Schorpioen houdt wel van iets wat afwijkt. Misschien is het leuk om op deze dag iets bijzonders te gaan doen waardoor het een dag wordt waarop later met plezier wordt teruggekeken. Wellicht is het een idee om daar een traditie van te maken, ook daar houdt je van.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Mogelijk is de Boogschutter deze week wat gehaast. De mensen in je omgeving denken dat je bergen werk verzet, maar dat is helaas schijn. Dingen zullen opnieuw gedaan moeten worden omdat je té slordig bent en te veel over het hoofd ziet. Geen ramp natuurlijk, en je blijft er blijmoedig onder.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

De Steenbok krijgt misschien een andere baan, of op de huidige werkplek wordt voortaan op een andere manier gewerkt. Hoe dan ook, er is sprake van vernieuwing. Je stimuleert collega’s om nieuwe methoden uit te proberen, ook als je niet de baas bent, en dat enthousiasme werkt aanstekelijk.

Waterman

20-1 t/m 18-2

Het is een mooie tijd voor de Waterman. Je voelt zich ontspannen en hebt – of neemt – de tijd voor leuke bezigheden. Misschien komt er deze week goed nieuws over extra inkomsten of, heel bijzonder, blijkt dat degene op wie je verliefd bent je gevoelens beantwoordt.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Voorspellingen door astroloog Renée Maas