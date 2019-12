Horoscoop: zó begint 2020 voor jou volgens je sterrenbeeld

Het nieuwe jaar begint goed voor de Steenbok. Misschien teken je zelfs wel een nieuw contract. De Leeuw gaat het minder voor de wind. Zij moet zichzelf vooral niet overschatten in haar goede voornemens.

Van 30 december 2019 tot en met 5 januari 2020

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Een tijd waarin de Steenbok goede afspraken kan maken. Misschien teken je zelfs wel een belangrijk contract. Het begin van het nieuwe jaar staat in elk geval in het teken van het leggen van een nieuw fundament waarop verder kan worden gebouwd.

Waterman

20-1 t/m 18-2

Met de liefde zit het wel goed deze week. Of Waterman nu net iemand heeft ontmoet of dat zij al een tijd een geliefde heeft, zij geniet van de warme gevoelens. Wel is er wat spanning qua werk; misschien moet je iets doen wat je nog niet eerder hebt gedaan. Omarm de nieuwe ervaringen, er is geen reden tot zorg!

Vissen

19-2 t/m 20-3

Deze week voelt Vissen zich meer ontspannen dan vorige week. Misschien komt dat doordat ze een paar dagen vrij is, al is de kans groter dat dat komt doordat zij wat minder van zichzelf verlangt. Je kunt beter delegeren of prioriteiten stellen en doet alleen nog maar wat echt belangrijk is.

Ram

21-3 t/m 20-4

Komende tijd gaat de Ram nieuwe plannen maken. Dat doet ze nu ook al, alleen heeft ze haar omgeving nu nog niet voor honderd procent mee omdat sommige mensen nog een beetje dwarsliggen. Vanaf volgende week krijg je meer begrip én meer medewerking en gaat alles ineens een heel stuk sneller.

Stier

21-4 t/m 20-5

De Stier vindt het in deze periode lastig om goed in te schatten wat mensen bedoelen. Soms denkt ze dat ze het snapt, maar vervolgens bewijzen hun acties het tegendeel. Laat je er niet door van de wijs brengen. Belangrijker is het of je iets aan hun acties hebt, of dat je er een goede draai aan kunt geven.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

Dit is een tijd waarin de Tweelingen vriendelijk en lief is voor anderen. Daarmee creëert ze een prettige sfeer, zeker wanneer ze samen met haar partner of familie is. Maar er kunnen ook mensen zijn die misbruik van haar goedheid maken. Wees dus niet te snel met de toezeggingen die je doet.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

De Kreeft voelt zich wat onzeker. Opmerkingen van anderen die grappig bedoeld zijn, kan ze niet waarderen. En als anderen er wel om lachen, vraagt ze zich af of de grap misschien wel ten koste van haar gaat. Daarom geef je mensen lik op stuk, of bemoei je je er verder niet mee en richt je op je werk.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

Goede voornemens? Wees het liefst niet al te ambitieus. De Leeuw heeft in deze tijd de neiging om zichzelf te overschatten. Mocht je toch grote plannen hebben, deel ze dan niet te veel met anderen. Tenminste, als je niet onderuit wilt gaan. Wat het ook is wat je wilt veranderen of doen, over een paar weken lukt dat beter.

Maagd

23-8 t/m 22-9

Overweeg je om meer te gaan bewegen? Dat is geen verkeerd idee, maar het is waarschijnlijk beter wanneer het lukt om sámen met een ander af te spreken om iets te gaan doen. Wandelen, fietsen, zwemmen, de Maagd heeft er meer plezier in als zij dat samen met een ander doet – dan houdt ze het ook langer vol.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Aan het begin van de week voelt de Weegschaal zich geweldig. Dat goede gevoel blijft niet de hele week hangen, dus als er iets is wat je graag wilt doen, doe het dan nog vóór het einde van het jaar. Meteen in het nieuwe jaar is de kans groot dat er wat mindere dagen komen. Maar, geen nood, alles komt weer goed.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Zit het in je achterhoofd dat je misschien een bepaald probleem aan zou willen pakken? Gewoon doen. Deze week zit vol mogelijkheden om goed van start te gaan. Het is zonde om de kracht die je nu hebt niet te gebruiken. Blijf niet hangen in niets doen.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Het is weer een heerlijk ontspannen weekje voor de Boogschutter. Het kan niet op. Toch is het goed om met iets zinvols bezig te zijn. Alleen maar ontspannen geeft op termijn weinig bevrediging. Je hebt zo nu en dan een beetje stress nodig om het beste uit jezelf te halen. Zoek daarom deze week een uitdagende activiteit op.

Voorspellingen door astroloog Renée Maas.

