Waarom je altijd een hortensia ín huis zou moeten hebben staan

Het komt weleens voor dat je binnen in huis bent en je je een beetje suf voelt. Een beetje sloom en je hebt vaker dan je denkt een zwaar hoofd.

Dat komt door de luchtvochtigheid. Als de lucht in je huis te droog is kun je daar hoofdpijn van krijgen. Ook voelt je huid al gauw wat trekkerig aan. Dat is in de winter, zeker met de kou van afgelopen tijd, amper te vermijden, want door loeiende verwarmingen wordt de lucht al gauw wat droger.

Frisse lucht

Hoe het makkelijk oplost? Neem een plant. En wel een hortensia. Want deze gezellige bloemen zijn heel goed voor je huid, je hoofdpijn en de lucht in huis. Via de bloemblaadjes van de hortensia verdampt namelijk het water dat je de plant geeft.

Bron: PlusOnline. Beeld: iStock