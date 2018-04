Waarom de hortensia een plekje verdient in elke tuin

Zodra de eerste voorjaarszonnestralen zich laten zien is het weer tijd voor de jaarlijks terugkerende gekte, voor de meesten beter bekend als de lentekriebels. Iedereen rent naar het tuincentrum om daar massaal plantjes aan te schaffen, er wordt driftig in tuinen geharkt en de vreugde kan niet op.

Voor alle enthousiaste tuinvrouwen vertellen wij deze week over de hortensia. Deze plant is leuk voor in de tuin maar komt ook prima tot zijn recht op een terras of balkon in een sfeervolle plantenpot. De vrolijke eyecatchers zijn verkrijgbaar in verschillende soorten, met allemaal hun eigen specifieke eigenschappen. Is jouw tuin of balkon ook toe aan een kleurrijke make-over? Wij geven je alvast wat tuininspiratie!

Op zoek naar een cadeau voor Moederdag? Bestel nu 8x Libelle + een hortensia voor maar €29,95 (i.p.v. €57,59).

Wat een keuze

De meest bekende hortensia is de boerenhortensia. Deze klassieker heeft zijn naam te danken aan zijn verleden, waar deze soort vooral te vinden was aan de schaduwkanten van boerderijen. Er zijn twee varianten boerenhortensia’s: de schermhortensia en de bolhortensia. Het verschil tussen de bloemen is dat bij een schermhortensia de bloemschermen bestaan uit kleinere bloemetjes in het midden en grotere aan de buitenzijde, terwijl een bolhortensia zich kenmerkt door grote bloemen die samen een mooie bol vormen.

Een andere soort hortensia die zich kenmerkt door een bolvorm is de sneeuwbalhortensia. Zoals de naam al doet vermoeden herken je de sneeuwbalhortensia aan zijn grote witte bollen welke soms een doorsnede hebben van wel 20 centimeter. Door de grote omvang van de bollen heeft deze soort wel als nadeel dat het risico bestaat dat de bloemen bij regen topzwaar worden en uiteindelijk op de grond vallen. Misschien niet de meest doordachte keuze voor in ons kikkerlandje, maar wij kunnen de sprookjesachtige uitstraling in ieder geval niet weerstaan!

Een hortensiasoort die er wel een erg bijzondere bijnaam aan overhoudt is de pluimhortensia. Deze soort die zijn naam heeft verkregen door de pluimvorm wordt ook wel “schapenkop” genoemd. De bloemen kom je vaak in wit of limekleur maar ook in combinaties van rood of wit met roze tegen.

Zie je liever wat opvallendere kleuren terug in de tuin? Dan is er ook nog de dubbelbloemige hortensia. Deze soort wordt gekenmerkt door het feit dat er meerdere bloemen aan één tak groeien. De takken van deze hortensia zijn stevig waardoor de bloemen mooi rechtop blijven staan en je dus niet bang hoeft te zijn dat een flinke regenbui je tuinproject om zeep helpt. Daarnaast is er goed nieuws voor de mensen die door de bloemen het bos niet meer ziet als het aankomt op het kiezen van een kleur: de dubbelbloemige hortensia verandert namelijk van kleur gedurende het bloeiseizoen!

Als laatste is er voor iedereen die niet is gezegend met een grote tuin, maar toch de boel graag wat wil opfleuren de klimhortensia. Deze soort is een zelf hechtende klimmer die je tegen een schutting of muur kan laten groeien. Let wel op: in de schaduw groeit en bloeit deze soort beter dan in de volle zon.

Bloeitijden en verzorging

De bloeitijden van de hortensia’s verschillen per soort. De boerenhortensia heeft over het algemeen de langste bloeiperiode, namelijk van mei tot oktober. De boerenhortensia Forever & Ever bloeit zelfs tot aan de eerste nachtvorst. De soort maakt op zowel oude als nieuwe takken knoppen aan en blijft zo gedurende de hele bloeiperiode prachtig! Hierdoor blijft de boerenhortensia Forever & Ever onder de 90 cm. Snoeien is dus niet nodig maar als je snoeit, ben je in het voorjaar toch verzekerd van een uitbundige bloemenpracht.

Zowel de dubbelbloemige als de klimhortensia beginnen hun bloeitijd in juni. De klimhortensia heeft naast de sneeuwbolhortensia de kortste bloeitijd. Enkel in juni en juli versierd deze soort de muren of schuttingen van jouw tuin met witte bloemschermen. Voor de sneeuwbolhortensia en de boerenhortensia Forever & Ever geldt dat deze bloeit op nieuwe takken en dus jaarlijks gesnoeid kan worden zonder verlies van bloemen. Bij de pluimhortensia, die van juli tot september bloeit, wordt jaarlijks snoeien aangeraden omdat deze anders vrij hoog wordt.

Aan het einde van het seizoen verkleuren alle bloemen licht. Dit is afhankelijk van het weer en de soort hortensia. Zo kan een witte hortensia bijvoorbeeld een lichte roze tint krijgen en een blauwe hortensia kan verkleuren naar licht paars. Maak je geen zorgen, volgend jaar komen de bloemen namelijk gewoon weer terug in hun oorspronkelijke kleur en staan ze er weer schitterend bij!

De wisseltruc

Heb je stiekem toch een klein beetje spijt van de kleurkeuze van je felroze hortensia’s of ben je eigenlijk wel weer uitgekeken op al dat blauw in de tuin? Geen paniek! Met deze wisseltruc kun je jouw oogverblindend roze bloemperkje in no time veranderen naar blauw en andersom.

Het zit namelijk zo: een zure grond geeft blauwe bloemen. Je kunt roze bloemen blauw laten kleuren door aluminiumsulfaat of hortensiablauwmaker aan de grond toe te voegen. Dit zorgt ervoor dat de bodem zuurder wordt waarop de bloemen reageren en blauw kleuren. Dit trucje andersom uitvoeren? Verlaag dan de zuurgraad van de grond door bijvoorbeeld kalk toe te voegen. Om de exacte zuurgraad van de bodem te bepalen, is het verstandig om de grond te laten testen door een vakman of bij een tuincentrum. Zij kunnen je advies op maat geven!

Do it yourself

Nu is het tijd om zelf aan de slag te gaan: trakteer jouw tuin, terras of balkon (maar stiekem vooral jezelf..) op een kleurenexplosie van hortensia’s! Kan manlief dat niet zo waarderen? Ga dan voor een subtiele kleur zoals wit of licht limegroen.

Als je de hortensia’s in de tuin wilt planten, houd er dan rekening mee dat het gat twee keer zo groot moet zijn als de potkluit. Strooi voldoende potgrond of turf in het plantgat, haal de plant uit de kwekerspot en laat de wortels schrikken door op een paar plaatsen de wortelkluit de beschadigen. Dit doe je door hier een paar keer in te duwen, hiermee wordt de hergroei van de wortels gestimuleerd. Hierna kan de hortensia in het gat worden geplaatst waarna je het gat opvult met grond en stevig aandrukt. Vergeet na het planten natuurlijk niet om de hortensia regelmatig water te geven!

Wanneer je hortensia’s in een pot wilt planten om je terras of balkon op te fleuren moet je er vooral op letten dat de pot groot genoeg is en dat het overtollige water weg kan via een gat aan de onderkant. Als het water niet weg kan heeft dit als gevolg dat de wortels gaan rotten en dat wil je natuurlijk niet.

Dompel voor je begint de wortelkluit een poosje onder water zodat deze zich volzuigt met water, verwijder daarna de oude pot en plaats de hortensia in de nieuwe pot waarbij de kluit enkele centimeters onder de rand komt. Vul de pot vervolgens op met potgrond en druk deze aan. Om overstromingsgevaar te voorkomen is het verstandig om de pot tot ongeveer 1,5 centimeter onder de rand te vullen. Let er wel op dat een hortensia in een pot veel water nodig heeft, anders zit je voordat je het weet weer op je kleurloze balkon vol afgunst te gluren naar het vrolijke tuintje van de buurvrouw…

Ook zo’n leuke plant in je tuin? Bestel nu 8x Libelle en je krijgt er een hortensia bij. Leuk voor je moeder, vriendin, zus óf jezelf natuurlijk!

BEKIJK OOK: Onze tuinvlogger Loes vertelt je de leukste hortensia-weetjes.