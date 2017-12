Creatief met kistjes. Zo knutsel je een houten kerstboom

Wordt het de naturel of de meer chique kist-kerstboom? Voor een van deze twee varianten is in elk huis wel een plekje. En deze ‘boom’ is zó opgetuigd.

Nodig voor de naturel boom:

4x kistjes driehoek 32x21x14 cm € 7,-

2x kist dot 36x25x19 cm € 9,-

2x kist triangel 36x21x14 cm € 7,- (alles Kwantum)

1x spanband ± 25mm breed en 5 m lang met ratelsluiting (bouwmarkt)

Led lichtsnoer batterij met ca. 40 lichtjes.

Gereedschap:

houtboor in de breedte van de ledlichtjes

accu schroefboormachine

crêpetape

liniaal/duimstok (alles bouwmarkt)

potlood

Doe het zelf!

Stapel de kistjes van beneden naar boven.

Leg voor de onderste laag de drie klein­ste kistjes op de langste zijde naast el­kaar.

Voor de tweede laag gebruiken we de twee grotere kistjes, liggend op de lang­ste zijde gecentreerd, boven op de eerste laag.

Zet vervolgens voor de derde laag weer twee grotere kistjes, op de kortste zijde recht omhoog, op de tweede laag.

De bovenste laag wordt weer het kleinste kistje liggend op de langste zijde.

Bind om de gestapelde kistjes de span­band en sjor de ratelsluiting vast.

Leg de kistjes in de (driehoek) boomvorm neer met de achterzijde naar boven.

Meet met de crêpe- of schilderstape een grote driehoek uit met twee benen van 107 cm en een breedte van ± 80 cm.

Begin met het bovenste punt, bij het bovenste kistje (laag 4), ± 4cm vanaf de bovenzijde met meten.

Meet op deze getapete driehoek om de ± 3,5 cm plekken uit waar een gaatje geboord moet worden om de led-licht­jes doorheen te halen.

Steek na het boren de lichtjes door de gaatjes. Zorg ervoor dat de lichtjes voldoende door het hout van de kistjes uitsteken. Laat de lichtjes nooit zonder toezicht branden.

Batterijtjes erin en fonkelen maar.

Tip: of kies voor een chiquere versie. Een kistjes-kerstboom met een andere uitstraling.



Nodig voor de chique boom:

3x wandkastje 24x24x11,8 cm € 4,-

3x wandkastje 27x27x11,8 cm € 5,-

3x wandkastje € 6,- (alles Kwantum)

1x Span band kobalt ±25mm, 5m met ratel sluiting (bouwmarkt).

Doe het zelf!

Stapel de kistjes van beneden naar boven. Eerst de onderste laag. Hiervoor gebruiken we drie keer de grootste maat wandkastje.

Leg voor de tweede laag drie wandkastjes van de kleinste maat er bovenop.

Leg voor de derde laag twee wandkastjes van de middelmaat er bovenop.

Voor de laatste laag gebruiken we één keer een wandkastje van de middelmaat.

Bind om de gestapelde kistjes een sjor band met ratel sluiting vast.

Style af met feestelijke kerst accessoires.

