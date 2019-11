Heb je een mooie houten snijplank gekocht? Dan wil je natuurlijk dat-ie mooi blijft. Wij geven je 7 tips om je houten snijplank in topconditie te houden.

Niet in de vaatwasser

Een houten snijplank kun je beter niet in de vaatwasser doen, maar met de hand afwassen. Door de hitte kan je snijplank namelijk breken of kromtrekken. Wassen met lauwwarm water en afwasmiddel is voldoende.



Goed drogen

Wel is het belangrijk om na het afwassen de snijplank even goed te drogen. Als het vocht in je snijplank blijft zitten, kan-ie namelijk kromtrekken. Maak ‘m droog met een schone theedoek.

Stank

Om te voorkomen dat de snijplank gaat stinken, moet je ‘m na elk gebruik wassen. Naast water trekt namelijk ook al het vocht van je etenswaren in de plank. Houten planken gaan daarom snel vies ruiken.



In de kast

Leg je snijplank liever niet in een lade, maar zet ‘m rechtop in een kast. Ook dit is om te voorkomen dat-ie kromtrekt. Mocht je snijplank toch nog een beetje vochtig zijn, dan droogt-ie rechtop op.

Olie

Merk je dat je snijplank na een tijdje iets droger is geworden? Dan is het een goed idee om ‘m in te smeren met eetbare olie. Als je plank te droog is, wordt-ie namelijk gevoeliger voor scheuren. En dat wil je niet!