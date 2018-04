Zó maak je houten tuinmeubelen het beste schoon

Met het heerlijke weer dat ons komende dagen te wachten staat, kunnen we eindelijk lekker buiten in de tuin zitten. Hoe maak je die houten tuinmeubels eigenlijk binnen no-time zomerklaar?

Als je houten tuinmeubelen het hele jaar door buiten staan, dan kan er een groene aanslag verschijnen. Geen paniek! Die aanslag krijg je makkelijk weg. In de meeste gevallen zijn je tafel en stoelen weer mooi te maken met een borstel, wat water en wat zeep. Maar check even goed van wat voor hout de meubelen zijn gemaakt. Het verschilt namelijk per soort hout hoe je het schoonmaken moet aanpakken en hoe je voortaan de groene aanslag kunt voorkomen.

Soda

Met wat (warm) water en flink poetsen kom je dus over het algemeen al een heel eind om de groene aanslag te verwijderen. Gebruik eventueel een hogedrukreiniger, maar pas wel op dat je ‘m niet te hard zet. Zijn de houten tuinmeubelen zwaar vervuild en krijg je de groene aanslag zo niet weg, dan kun je de groene zeep het beste vervangen door wat soda. Vergeet de houten meubelen aan het eind niet schoon te maken met schoon water.

Houtsoorten

Zacht hout: behandel deze soorten hout ieder jaar met lak, verf of impregneermiddel behandelen om schimmel te voorkomen. Voor gebruik even schoonmaken met een wat water en groene zeep of soda.

Rotan en bamboe kun je het beste afborstelen met wat koud water en een schep zout. Om aanslag te voorkomen, kun deze tuinmeubelen het beste aflakken met een blanke lak voor buiten.

Eikenhout maak je schoon met warm, licht bier. Daarna wrijf je de meubelen meteen droog voor het beste resultaat.

Meubels gemaakt van gelakt hout kun je gewoon schoonmaken met een mild sopje met wat groene zeep of soda.

Geglazuurd hout kun je daarentegen het beste zo droog mogelijk reinigen. Vlekken kun je verwijderen met wat ethylalcohol.

Mahoniehout is te onderhouden door er met koude thee overheen te gaan of het te reinigen met een milde azijnoplossing. Vergeet de meubelen daarna niet met een zachte doek nog te poetsen.

Er zijn verschillende middeltjes op de markt gebracht die hetzelfde resultaat geven. Prima spul, maar met de tips hierboven kun je in ieder geval heel wat geld besparen.

Olie

Na het reinigen en als de meubels goed gedroogd zijn, kun je de houten tuinmeubelen in de olie zetten. Zo behouden ze hun kleur en geef je ze een extra beschermlaag.

Bron: Jysk, Vrouw, Flair. Beeld: iStock