Dít gebeurt er met je huid als je je beddengoed te weinig wast

Het is altijd een hele klus: het beddengoed eraf halen, alles in de was, alles drogen en het bed weer opmaken. We stellen deze huishoudelijke taak soms dan ook nét wat langer uit dan we zouden moeten doen. Herkenbaar? Pas dan op, want het heeft een grotere impact dan je denkt.

Eens per week je beddengoed verschonen wordt aangeraden.

Nadelig effect op je huid

Vooral met een tweepersoonsbed kan het een flink gevecht opleveren met het beddengoed, wanneer je het weer fris wilt opmaken. Uitstellen van het verschonen ervan is echter geen goed idee, want dit kan nadelige effecten hebben op je huid. Je kunt namelijk meer last van puistjes krijgen als je je beddengoed te weinig wast.