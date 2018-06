Zó blijft jouw huis een gezonde plek om in te leven

We zijn dagelijks heel wat uren binnen, vooral in eigen huis. Het is dus wel zo fijn als jouw leefomgeving gezond is. Hoe je daarvoor zorgt? Wij vertellen het je!

Uit onderzoek van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat we gemiddeld 70 procent van onze tijd in ons eigen huis besteden. “Meer dan de helft van de milieugerelateerde gezondheidsklachten die bij de GGD worden gemeld gaan over het binnenmilieu,” meldt het RIVM op hun website. Wanneer jouw huis geen gezonde leefomgeving is, kun je klachten krijgen als hoofdpijn en vermoeidheid.

Goede ventilatie

Hoe kun je dit voorkomen? In de eerste plaats door jouw huis goed te ventileren. Door de schone lucht die binnenkomt, krijgen schimmels en huisstofmijten namelijk geen kans. Het beste is het om dit 24 uur per dag te doen. Laat jouw ramen dus zeker op een kiertje staan!

Stof en vocht? Weg ermee

Stof is funest voor je gezondheid. Zorg er dus voor dat je regelmatig stof afneemt, met een droge én een vochtige doek. Droog jouw spullen vervolgens wel weer af, zodat er geen vocht in de lucht blijft hangen. Door een te vochtig huis kun je verkouden worden. Ook hoofdpijn en geïrriteerde ogen kunnen door vocht ontstaan.

Andere manieren om vocht in huis te voorkomen, zijn douchen met de deur dicht en de ventilatie aan en jouw wasmachine in aparte ruimte laten draaien, mét dichte deur.

Bron: Women’s Health. Beeld: iStock.