Dit huis is voor meer dan een miljoen verkocht - maar zie jij wat er mis mee is?

Een luxe woning in Australië is voorzien van een jacuzzi, grote tuin, 4 slaapkamers en een eigen zwembad. Toch klopt er iets niet helemaal.

De foto’s van het chique pand gaan inmiddels het internet rond – maar om een bizarre reden.

Lekker intiem

Want er klopt iets niet helemaal aan de slaapkamer en mensen raken er niet over uitgepraat. De wc zit namelijk ongeveer náást het bed – zonder een muur of iets ertussen om het af te schermen. Dat zorgt voor enige ophef. Zo luidt 1 van de reacties: “De perfecte plek voor als je ’s nachts vaak naar het toilet moet… en je je partner wilt vergassen in zijn slaap.”

Verkocht

De makelaar snapt het commentaar niet zo goed. Volgens hem kun je het toilet makkelijk afschermen door er een scherm voor te zetten. Hij heeft het huis inmiddels ook al verkocht voor meer dan 1 miljoen euro, dus tja… Hem hoor je niet klagen.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: THE NELSON ALEXANDER REAL ESTATE / Twitter