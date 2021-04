Stinkt het in huis? Controleer deze 5 plekken dan eens

Dat je huis 24/7 ruikt naar de geur van je favoriete kaars of geurstokjes, is de wens van velen. Maar in werkelijkheid krijg je op wekelijkse basis te maken met etensluchten, de geur van je huisdier of een eigenaardig luchtje uit de badkamer.

Het kan in huis nu eenmaal niet altijd ruiken alsof het de cosmetica-afdeling van een luxe warenhuis is. Maar wat je wél kunt doen als je huis ‘stinkt’, is de volgende dingen controleren. Zo kom je vast in de kortste keren van onaangename geurtjes af.

De oorzaak van de vieze geur in huis vind je misschien op een onverwachte plek. Van het beddengoed tot de vaatwasser: het kan geen kwaad om de volgende mogelijke probleemgebieden even te checken als je last hebt van ongewenste luchtjes.

1. Prullenbak

Laten we beginnen met een logisch probleemgebied: de prullenbak. Van kruimels tot een laagje vocht dat er in achterblijft: vaak is een prullenbak het probleem als het thuis niet meer zo lekker ruikt. Wat je kunt doen is je vuilniszak dagelijks in de afvalbak gooien en regelmatig de prullenbak goed schoonmaken met een sopje. Strooi vervolgens bakpoeder op de bodem, et voilà: van nare geuren heb jij geen last meer in huis.

2. Bed

Beddengoed kan een van de redenen zijn waarom het in je slaapkamer niet fris meer ruikt. Gedurende de nacht transpireer je en laten we niet vergeten dat je ook haren en huidcellen verliest. De tent laten doorluchten is aan te raden, net als je beddengoed wekelijks wassen. Je kunt onzuiverheden krijgen als je je beddengoed niet regelmatig verschoont. Net als de kans om een infectie op te lopen of een allergie te ontwikkelen.

3. Honden-/kattenmand

Huisdieren zijn onderdeel van je gezin, maar net zoals mensen kunnen ook zij stinken. Als ze haren verliezen, krijgen bacteriën de kans om zich te verspreiden. Onderhoud de vacht van je geliefde viervoeter en maak wekelijks hun mand en kleed goed schoon. Regelmatig stofzuigen om de haren op te zuigen is ook belangrijk.

Als het in huis naar urine ruikt, is het zaak om te achterhalen waar je huisdier precies geplast heeft voordat er schimmel ontstaat. Hieronder zie je hoe je de plek het snelst schoonmaakt.

4. Vaatwasser

De vaatwasser is een broedplaats voor schimmel en vieze luchtjes. Als je vindt dat je huis stinkt, kun je de vaatwasser eens checken. Maak het filter leeg na een draaibeurt, geef de vaatwasser eens per twee maanden een goede schoonmaakbeurt en let ook op de randen van de vaatwasser. Haal hier regelmatig een sopdoek langs om vuil en achtergebleven etensresten te verwijderen zodat het niet gaat stinken.

5. Wasmand

Je weet vast wel dat het niet verstandig is om natte kleding (of handdoeken) al in de wasmand te gooien, maar wie weet is het toch de reden waarom er een rare geur in de badkamer hangt. Op vochtige plekken hebben bacteriën nu eenmaal meer de kans om zich te verspreiden en daardoor ruikt het niet meer fris in huis. Gooi natte kleding of direct in de wasmachine, of laat het eerst drogen op een plek waar het niet vochtig wordt.

Bron: Real simple, Bond cleaning. Beeld: Getty Images