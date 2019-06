Internet ligt dubbel om Amsterdams huis van 9 ton met wel héél bijzondere indeling

Veel mensen vinden het héérlijk: op woonwebsites rondstruinen en binnen kijken in huizen die te koop staan. Zaterdag verscheen een Amsterdams pand op het web, waar Twitteraars niet over uitgepraat raken.

Op huizensite Funda staat een huis in Amsterdam-Noord te koop aangeboden voor een kleine 9 ton. Dat is op zich geen vreemde prijs voor een huis in onze hoofdstad, maar wél als je goed kijkt naar de op z’n zachtst gezegd bijzondere indeling van de woning.

Verborgen parel

Het huis is een voormalig klooster. De makelaar prijst het huis dan ook aan als een ‘echte verborgen parel’. Dat is het ongetwijfeld, ware het niet dat midden in de huiskamer een ligbad pronkt. Inclusief een kleedje tegen het uitglijden en tegels met dolfijnstickers. Twitteraar Anneke vindt het hilarisch, en heel veel volgers met haar:

Wanneer je heel graag in bad gaat maar niets van de gezelligheid in de woon-/eetkamer wil missen pic.twitter.com/Zk1VfBVo5i — Anneke (@hetlevenvanann) 8 juni 2019

Films kijken in bad

De lollige reacties stromen dan ook binnen. “Wel handig voor feestjes, zo’n bad. Je gooit er wat ijsblokjes in en je drankjes staan de hele avond koud”, schrijf iemand. Iemand anders grapt dat je wel lekker vanuit bad televisie kunt kijken zo.

