Dit herken je zéker als je in een verbouwing zit (helaas)

Je denkt dat je huis na een paar dagen klussen weer als nieuw is, maar dan blijkt dat het tóch 3,5 week langer duurt…

Iedereen die ooit een badkamer, slaapkamer of keuken heeft laten verbouwen of zélf verbouwd heeft weet: het duurt altijd langer dan gepland. Altijd. Dus dat hoeven we niet eens te noemen in ons lijstje.

Hallo, huis vol stof

Maar de vertraging is nog niet alles. Dit herken je ook zéker als je huis volledig onder het stof zit, er 82 cementzakken in de gang liggen, de vloer enkel nog bestaat uit een houten vlonder en je niet naar de wc kunt, niet kunt douchen of er kunt slapen.

Je voelt je dakloos. Het is natuurlijk onzin, want je hebt je huis nog gewoon, maar het voelt even totaal níet als je eigen huis. Je kunt je kont niet keren of je stoot weer een werkbank of gereedschapskist om, je bent al je spullen kwijt en je mag er bovendien niet in de weg lopen.

Je bent nooit alleen. Er lopen elke minuut van de dag tig mannen rond die enthousiast tegels leggen, houten balken zagen, cement gieten, muren stucen of leidingen repareren. Je hebt geen idee wie wat doet, hoe lang welk karwei precies duurt, wanneer ze komen en wanneer ze weer gaan. Maar ze zijn er elke dag. En ze willen koffie. Veel koffie.

Naast het feit dat het standaard langer duurt dan je had verwacht, is het ook duurder dan je had gepland. Even een elektricien die nog langs moet komen, vergeet de loodgieter niet, en tja, ook maar even de aannemer nog naar dat hoekje laten kijken. Of dit gaatje. En je hebt meer tegels nodig. En meer laminaat. En meer kranen, wasbakken en keukenkastjes. Weg begroting.

Je wordt er chagrijnig van. Jij niet alleen, je man ook, je hond, je kat én de kids. En de buren. Iedereen voelt zich een beetje verloren en weet niet waar ze mogen en kunnen douchen, slapen of televisie kijken. Het voelt als kamperen, maar dan nét iets minder gezellig dan op de camping in de zomer. Je slaapt er slechter door – al is het maar door de stress die je ervan krijgt. Of door de bouwvakkers die om 6.30 uur op de stoep staan.

Er is altijd wel iets wat na afloop niet klopt. Oeps, verkeerde maat tegels geleverd. Verkeerde kleur aanrecht. Een plankje te weinig. De douche die tóch nog lekt na 8,5 week sleutelen aan de badkamer: bereid je er maar op voor. Meestal komen al die klusjesmannen nog een stuk of 5 keer terug voordat je goed en wel weer kunt toeven in je huisje.

Maar, natuurlijk, het is het hopelijk allemaal waard. Al dat ingeademde stof, de verflucht die maar niet uit je kleren gaat, het zand dat je nog weken later terugvindt op de vloer… Ach, je huisje is wel weer als nieuw. En je bent er weer even vanaf, van dat verbouwen en klussen.

Voor éventjes dan… Want tja, er is áltijd wel weer een kamertje aan een opknapbeurt toe. Of een lekkende leiding die om aandacht zeurt. Of een afgebladderde muur die naar je loert. Helaas.

