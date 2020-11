Huis verkopen? Zo komt je huis het best over op de foto’s

Om je huis te verkopen, moet je de koper natuurlijk eerst helemaal inpakken met prachtige foto’s op Funda. Maar hoe krijg je je huis nou zo mooi mogelijk op beeld? Vastgoedfotografen geven een aantal tips.

Aan Rtl nieuws vertellen zij hoe je de mooiste Funda-foto’s krijgt.

Huis verkopen

Als je je huis wilt verkopen, is het natuurlijk belangrijk dat je huis op zijn allerbest overkomt op de foto’s op internet. De online advertentie van je huis is tenslotte hét visitekaartje dat zal bepalen of mensen uiteindelijk een bezichtiging plannen, of niet. Het is dan ook van groot belang dat je huis geweldig overkomt op de foto’s.

Viezigheid en rommel

Om dat te bereiken zijn twee dingen héél belangrijk: vermijd viezigheid en vermijd rommel. Hoe gezellig de kleurige handdoeken in de keuken ook zijn, hoe leuk je alle tierelantijntjes in je huis ook vindt, het moet weg. De koper ziet namelijk het liefst een woning met veel licht en ruimte. Een blank canvas waar de koper zijn of haar eigen draai aan kan geven. En jouw ‘rommeltjes’ moeten dus weg.