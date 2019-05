Huis verkopen? Verf je slaapkamer dan in déze kleur voor meer succes

Wil jij jouw huis verkopen, maar vlot de verkoop nog niet? Misschien kan een likje verf dan wel verschil maken. Een makelaar legt aan Apartmenttherapy.com uit in welke kleur jij jouw slaapkamer het beste kan verven, voor extra succes op de huizenmarkt.

We wisten al dat een verse bos bloemen op de eettafel plaatsen een goed idee is wanneer er kijkers langs komen. Ook een versgebakken appeltaart zou wonderen doen. Maar ook de kleurkeuze van je woning kan invloed hebben op de verkoop.

Neutrale kleuren

Voor de slaapkamer is het belangrijk om een rustige, serene en neutrale uitstraling te creëren, waar het luxe hotelgevoel naar voren komt, legt makelaar Jodi Moody uit. Denk dus niet aan opvallende kleuren als rood of roze, maar meer aan aardetinten en allerlei kleuren wit. Een ruimte oogt het grootst wanneer je deze wit of lichtgrijs laat.

Herinrichting

Het is belangrijk om de koper in je achterhoofd te houden wanneer je bezig bent met de herinrichting van je slaapkamer of gehele huis. Door de inrichting zo neutraal mogelijk te houden, maak je het huis toegankelijker voor mensen die komen bezichtigen. “Zo laat je kopers de slaapkamer zien als een leeg canvas waar ze hun eigen favoriete verfkleur kunnen aanbrengen,” verklaart makelaar Jodi.

