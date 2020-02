Libelle Legt Uit: kan je huisdier besmet raken met het coronavirus?

Nu het coronavirus ook Europa heeft bereikt, hebben mensen steeds meer vragen. Kan je huisdier bijvoorbeeld ook besmet raken met het virus?

Het coronavirus verspreidt zich steeds sneller en dat zorgt voor onrust. Inmiddels zijn wereldwijd meer dan 80.000 mensen besmet geraakt. Veel mensen vragen zich af wat er gebeurt als het virus naar Nederland komt. En kan je huisdier dan ook ziek worden?

Niet van mens op dier

We kunnen je gelijk gerust stellen. Het antwoord is namelijk: nee, huisdieren kunnen niet besmet raken met het coronavirus.

In de Chinese stad Wuhan werden mensen sinds eind 2019 ziek van een nieuw soort coronavirus. Dit ‘nieuwe’ coronavirus is dusdanig gemuteerd dat het wel overdraagbaar is van mens op mens, maar níet van mens op dier.