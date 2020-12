Zo’n kerstboom vol ballen, lichtjes en versiering staat natuurlijk hartstikke gezellig, maar met huisdieren is het niet altijd ideaal. Voor je het weet ligt je kerstboom op de grond of, nóg erger, heeft je hond of kat een (deel van een) kerstbal ingeslikt.

Wat moet je in dat laatste geval juist wel en niet doen? We vroegen het dierendokter Martijntje van der Veer-van Hussen.

Advertentie

Wat moet je doen als je huisdier iets scherps als een kerstbal heeft ingeslikt?

“Katten zullen over het algemeen niet snel iets opeten, die zijn wat kieskeuriger, tenzij ze heel jong zijn. Honden daarentegen willen nog weleens iets opeten. Heeft je huisdier iets scherps gegeten, bel dan meteen de dierenarts. Zelf kun je in zo’n geval namelijk niet zoveel doen. De scherpe stukjes van een kerstbal kunnen de maag of darm perforeren dat is heel gevaarlijk.”

Er wordt weleens gezegd dat je je hond ontbijtkoek moet geven als hij iets vreemds gegeten heeft. De koek zou om het voorwerp gaan zitten waardoor de hond het uit kan poepen. Is dat waar?

“Nee, dit moet je echt niet doen. Daarmee maak je het vaak alleen maar erger. Veel soorten ontbijtkoek bevatten de zoetstof xylitol en dit is hartstikke giftig voor je hond. Honden kunnen hier zelfs aan overlijden, dus geef geen ontbijtkoek. Daarnaast wordt ook nog weleens aangeraden om je hond zout te geven zodat-ie gaat braken, maar ook dit moet je absoluut niet doen. Honden kunnen van zout juist nóg zieker worden.”