‘Huisdier mag straks mee als je in een zorginstelling belandt’

Veel mensen die in een verpleeghuis of ziekenhuis terecht komen, moeten met pijn in hun hart (tijdelijk) afscheid nemen van hun hond, kat of ander huisdier. Dieren zijn in de meeste zorginstellingen namelijk niet toegestaan. Maar daar wil de voltallige Tweede Kamer verandering in brengen.

In de toekomst moet het mogelijk worden om je huisdier mee te nemen als je wordt opgenomen in een zorginstelling, meldt RTL Nieuws. Op dit moment is dat vaak nog niet mogelijk, omdat de zorginstellingen zelf mogen bepalen of ze dieren toelaten of niet: vaak mag je geliefde dier dus niet mee. Maar daar wil de Kamer een stokje voor steken.

Sneller beter

Het plan komt van de Partij voor de Dieren (PvdD) en wordt gesteund door de rest van de Kamer. Volgens PvdD-Kamerlid Femke Merel Arissen knappen veel mensen sneller op als ze hun huisdier bij zich hebben, zowel geestelijk als lichamelijk. Daarom vraagt de Tweede Kamer het kabinet om met zorginstellingen te gaan praten, om de regels rond huisdieren te versoepelen.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: Istock